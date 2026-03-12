Expreso
Caso Las Malvinas
La Corte Constitucional analizó el caso de cuatro niños desaparecidos y posteriormente asesinados en el sector de Las Malvinas, en diciembre de 2024.Cortesía

El 26 % del debate sobre el fallo del caso La Malvinas en redes es impulsado por bots

Análisis revela que bots impulsan campaña contra la Corte Constitucional tras su fallo para deslegitimar a la institución

Un análisis de métricas digitales realizado entre el 10 y el 12 de marzo de 2026 revela que la conversación sobre la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de la desaparición forzada de cuatro niños en Las Malvinas ha sido intervenida por estructuras inorgánicas. 

El informe destaca que el 26% de la conversación fue generado por bots, mientras que un 19% adicional provino de "posibles bots", sumando un frente de influencia artificial que busca deslegitimar a la Corte Constitucional, máximo tribunal del país

Los datos fueron procesados por Golden Social Suite, una empresa que desarrolla plataformas de análisis digital y servicios especializados para escuchar, monitorear y segmentar información de audiencias y redes sociales. Según su reporte, estas cuentas automatizadas buscaron posicionar una narrativa contra la Corte, al vincular el fallo con intereses políticos de la Revolución Ciudadana mediante el uso masivo del hashtag #CorteRC5.

El contexto del fallo y la reacción digital

La sentencia de la Corte Constitucional declara la desaparición forzada de cuatro niños en el sector de Las Malvinas, un caso que ha generado una profunda conmoción social. El tribunal determinó responsabilidades estatales, lo que derivó en anuncios de acatamiento por parte de los ministerios de Interior y Defensa. 

Sin embargo, el análisis de Golden Social Suite identificó que esta sensibilidad fue instrumentalizada por redes de bots para atacar a la institución. Mientras la conversación general de los usuarios mostró un 72% de sentimiento positivo o neutro frente al fallo, enfocado en la búsqueda de justicia y el rigor técnico del fallo, mientras que el contenido impulsado exclusivamente por bots alcanzó un 83% de sentimiento negativo. 

Métricas de la desinformación

El informe detalla que la red social X (Twitter) fue el principal escenario de estas interacciones con un 34.8% , seguida por Instagram con un 24.96%. Finalmente, el monitoreo de Golden Social Suite concluye que estas estructuras inorgánicas operan como un "clúster de ataque" diseñado para presentar a la Corte Constitucional como un "escudo de delincuentes" y reforzar la percepción de que los jueces fallan por conveniencia y no por la ley. Lo único que no aborda el análisis el sobre el origen de los fondos, públicos o privados, con los que se sostiene este tipo de campañas comunicacionales.

Radiografía del ataque en redes

El análisis destaca que el ataque se concentró principalmente en X (Twitter), con el 34.8% de las interacciones, seguido de Instagram con un 24.96 %.

  • Hashtag clave: #CorteRC5 (usado para tachar a la institución de correísta).

  • Narrativa: Los bots presentaron el fallo como una estrategia para salvar a un grupo político en lugar de una búsqueda de justicia para los menores.

