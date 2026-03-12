La artista Martina Miño transforma vidrio y metal en paisajes de luz

La artista explora la relación entre materia, cuerpo y espíritu en su nueva muestra, que abre sus puertas en Quito

La artista, nacida en Quito en 1990, ha desarrollado una práctica artística centrada en la transformación de los materiales.

En la exposición Cien cielos, la artista quiteña Martina Miño Pérez convierte vitrales y superficies translúcidas en escenas donde los colores flotan y transforman la percepción del entorno. La muestra abrirá sus puertas en la galería N24, y propone una experiencia donde la materia parece volverse ligera, casi etérea.

RELACIONADAS El neumático se transforma en arte en una exposición en Quito

Las piezas funcionan como pequeños relicarios de luz. Rayos solares y lunares atraviesan el vidrio catedral y proyectan tonos intensos —verdes, amarillos, rojos y azules— que dibujan nuevas presencias en el espacio. Cada vitral actúa como una especie de hechizo visual: superficies donde aparecen escenas que remiten a lo mítico, lo simbólico o lo espiritual.

Pero detrás de esa apariencia luminosa hay una historia material. Los colores comprimidos en el vidrio provienen de óxidos metálicos que también remiten al interior de la Tierra. Uranio, plata, oro, hierro, magnesio o titanio forman parte de esa mezcla que, al fundirse y transformarse, se convierte en transparencia y brillo. Así, mirar hacia el cielo a través de estas piezas también implica recordar la corporalidad mineral del planeta.

Las piezas juegan con la armonía y la reconciliación de lo contradictorio. Cortesía

Las tensiones presentes

Howard Taikeff expone 'Struggle', esculturas sobre la lucha humana en Cumbayá Leer más

La exposición también juega con una tensión entre opuestos. Inspirada en ideas sobre la armonía y la reconciliación de lo contradictorio, la muestra pone en evidencia que esa integración no ocurre sin fricción. Fuego, soldadura y procesos de opacidad revelan el sacrificio material que existe detrás de cada pieza, donde la luz convive con lo oscuro y lo espiritual permanece ligado a la materia.

La artista, nacida en Quito en 1990, ha desarrollado una práctica artística centrada en la transformación de los materiales y en la forma en que los objetos pueden disolverse o cambiar de significado. En su trabajo utiliza resina, metal, piedra, cera o gelatina, combinando técnicas escultóricas con procesos experimentales que a veces toman referencias de la ciencia culinaria.

Cien cielos se inaugura el miércoles 18 de marzo, de 17:00 a 20:00, en N24 Galería de Arte, ubicada en la calle Isabel La Católica y Galavis. La muestra podrá visitarse hasta el 10 de abril, de martes a sábado. El ingreso es libre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!