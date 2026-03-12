¿Quién es Aldair Quintana, quien sería el nuevo arquero de Independiente del Valle?

El club rayado ya presentó una oferta formal de 350.000 dólares y espera la respuesta de Atlético Bucaramanga

Independiente del Valle ya movió sus fichas en el mercado y ahora todo depende de la respuesta de Atlético Bucaramanga. El club ecuatoriano presentó una oferta formal por el arquero colombiano Aldair Quintana, quien aparece como la principal opción para reforzar el arco tras la lesión del paraguayo Guido Villar. En este escenario, la alternativa de Javier Burrai ha pasado a un segundo plano dentro de la planificación del conjunto rayado.

¿Quién es Aldair Quintana?

Quintana, guardameta colombiano de 31 años y 1,95 metros de estatura, inició su carrera profesional en Atlético Huila en 2018, temporada en la que disputó cuatro encuentros en su debut en el fútbol de primera división.

Posteriormente dio el salto a Atlético Nacional, donde jugó entre 2019 y 2022. Su temporada más destacada fue en 2021, cuando defendió el arco verdolaga en 39 partidos de la Primera A colombiana, consolidándose como uno de los porteros más utilizados del equipo.

En 2023 continuó su carrera en Deportivo Pereira, club con el que sumó 34 apariciones. Un año más tarde llegó a Atlético Bucaramanga, donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al consagrarse campeón en 2024.

Su presencia en el club santandereano ha sido constante: en 2024 disputó dos encuentros, mientras que en 2025 tuvo su temporada más activa con 44 partidos. En lo que va de 2026 ya registra nueve presentaciones y una calificación promedio de 7.0, la más alta que ha conseguido en su carrera profesional.

El arquero colombiano llega además tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

Es uno de los buenos arqueros de Colombia

Según el periodista Felipe Sierra, del diario Diario AS Colombia, Independiente del Valle estaría dispuesto a pagar 350.000 dólares, cifra correspondiente a la cláusula del contrato del guardameta. Actualmente, el pase de Aldair Quintana está valorado en aproximadamente 800.000 dólares en el mercado.

Ahora la pelota está en la cancha de Atlético Bucaramanga, que deberá decidir si libera al portero colombiano para que se convierta en el nuevo dueño del arco del equipo de Sangolquí.

