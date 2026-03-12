Expreso
crecida rio tomebamba
El río Yanuncay cubrío por completo el parque lineal de la ciudadela Los Cantones.CLAUDIA PAZAN

Lluvias en Cuenca: barrios afectados y zonas con riesgo de inundación

Cerca de cuatro horas de creciente del río Yanuncay dejaron graves estragos en la ciudad

Cuenca vivió este jueves, 12 de marzo de 2026, una jornada llena de novedades provocadas por el mal temporal: inundaciones, caída de puentes y creciente de los ríos que atraviesan la urbe.

A lo largo del día, los cuatro afluentes —Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara— registraron el incremento de sus caudales hasta niveles de prealerta. Sin embargo, únicamente el Yanuncay provocó varios destrozos.

Crecida del Yanuncay

El caudal del Yanuncay, que llegó a los 100 metros cúbicos por segundo, registró la creciente a partir de las 09:00, según los habitantes de la parroquia San Joaquín. A su paso afectó a varias comunidades de la localidad con la inundación de viviendas, caída de puentes y destrucción de la vía principal.

El reporte preliminar señala que en San Joaquín al menos 20 viviendas fueron afectadas, cuatro puentes colapsaron (tres peatonales y uno vial) y un tramo de la vía Soldados se destruyó.

El panorama en la zona urbana fue principalmente de inundaciones en calles, viviendas, locales comerciales y puentes. Los sectores más afectados fueron la margen de la avenida Primero de Mayo, la ciudadela Los Cantones, la avenida 27 de Febrero, la avenida Fray Vicente Solano, Tres Puentes, Gapal, el sector de la Universidad del Azuay, entre otros.

Desborde de quebradas en Balzay

San José de Balzay también fue afectado por la creciente de las quebradas San Miguel y Pichico, que inundaron el ingreso a la vía hacia San Miguel, afectando a unos 10 inmuebles de la zona.

En este punto, habitantes como Adrián Zhañay comentaron que desde la madrugada de este 12 de marzo de 2026 la comunidad permaneció activa ante el desbordamiento de las quebradas, cuyo caudal ingresó a viviendas y locales comerciales. El nivel del agua habría alcanzado hasta un metro de altura.

Con palas, escobas y otras herramientas trataban de sacar el agua que ingresó a sus inmuebles. En las primeras horas de la mañana, personal técnico de la Empresa de Agua Potable llegó con maquinaria para desfogar las tuberías que colapsaron ante la saturación de agua.

Activación del COE Cantonal

El informe del Sistema Integrado de Emergencias reportó que además se desbordaron los ríos Tomebamba y Machángara.

En tanto, el alcalde Cristian Zamora informó que el COE Cantonal se instalará este viernes, 13 de marzo de 2026, para analizar las acciones a tomar ante el fuerte invierno que atraviesa Cuenca y la provincia del Azuay.

Hay que recordar que la provincia de Azuay se encuentra en alerta naranja desde el 20 de febrero de 2026 y en este marco tres personas han fallecido según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo.

