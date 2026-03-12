Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

sismo
Dos temblores se registraron este 12 de marzo en Guayas y Esmeraldas.CANVA

Dos sismos sacuden Ecuador este 12 de marzo

El primero ocurrió cerca de Nobol y fue percibido por ciudadanos en sectores de Daule, otro en Esmeraldas

Al menos dos sismos se registraron en Ecuador este jueves 12 de marzo de 2026, lo que generó preocupación entre ciudadanos que reportaron haberlos sentido en distintas zonas del país.

El primer evento sísmico, según reportó el Instituto Geofísico, ocurrió a las 09:03 y tuvo una magnitud de 4.2. El movimiento fue localizado a 4,13 kilómetros de Nobol, en la provincia del Guayas.

RELACIONADAS

Usuarios en redes sociales comentaron que percibieron el temblor, principalmente en sectores cercanos a Daule y la parroquia La Aurora.

Uno de los reportes fue publicado por el usuario @THC593 en la red social X, quien relató su experiencia tras el movimiento telúrico.

“En Daule, en La Aurora, se sintió un rugido. Pensé que eran explosiones de los cerros que están bajando cerca de mi casa”.

Otra usuaria, Alexandra Dueñas, también mencionó que el sismo fue perceptible en urbanizaciones cercanas.

Sí se sintió suave y con ruido terráqueo en Villa Club”.

Otro sismo se registró en la noche

Horas más tarde, el Instituto Geofísico reportó un segundo sismo en Ecuador.

Este movimiento ocurrió a las 20:16 y tuvo una magnitud de 3.1, con epicentro a 30,18 kilómetros de Esmeraldas.

Este segundo evento fue de menor intensidad, por lo que no se reportaron daños ni afectaciones hasta el momento.

RELACIONADAS

Las autoridades recuerdan que Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dónde ver los Óscar 2026 en vivo: streaming, TV y link oficial

  2. Óscar 2026: las cinco favoritas a Mejor película con directores nominados

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 13 de marzo de 2026

  4. Óscar 2026: cómo ver la ceremonia en vivo, horario y canal en Ecuador

  5. Dos sismos sacuden Ecuador este 12 de marzo

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo

  4. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  5. Chocolatería Dos Chorreras incursiona en mercado guayaquileño

Te recomendamos