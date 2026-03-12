Dos sismos sacuden Ecuador este 12 de marzo

El primero ocurrió cerca de Nobol y fue percibido por ciudadanos en sectores de Daule, otro en Esmeraldas

Dos temblores se registraron este 12 de marzo en Guayas y Esmeraldas.

Al menos dos sismos se registraron en Ecuador este jueves 12 de marzo de 2026, lo que generó preocupación entre ciudadanos que reportaron haberlos sentido en distintas zonas del país.

El primer evento sísmico, según reportó el Instituto Geofísico, ocurrió a las 09:03 y tuvo una magnitud de 4.2. El movimiento fue localizado a 4,13 kilómetros de Nobol, en la provincia del Guayas.

Usuarios en redes sociales comentaron que percibieron el temblor, principalmente en sectores cercanos a Daule y la parroquia La Aurora.

Uno de los reportes fue publicado por el usuario @THC593 en la red social X, quien relató su experiencia tras el movimiento telúrico.

“En Daule, en La Aurora, se sintió un rugido. Pensé que eran explosiones de los cerros que están bajando cerca de mi casa”.

[REVISADO]

Evento: igepn2026ezvg

Ocurrido: 2026-03-12 20:16:17

Mag.: 3.1MLv

Prof.: 4.0 km

Lat.: 0.702° N

Long.: 79.591° W

Localizado: a 30.18 km de Esmeraldas, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/0rGb1TULpg pic.twitter.com/4LrlaK9ycu — Instituto Geofísico (@IGecuador) March 13, 2026

Otra usuaria, Alexandra Dueñas, también mencionó que el sismo fue perceptible en urbanizaciones cercanas.

“Sí se sintió suave y con ruido terráqueo en Villa Club”.

Otro sismo se registró en la noche

Horas más tarde, el Instituto Geofísico reportó un segundo sismo en Ecuador.

Este movimiento ocurrió a las 20:16 y tuvo una magnitud de 3.1, con epicentro a 30,18 kilómetros de Esmeraldas.

Este segundo evento fue de menor intensidad, por lo que no se reportaron daños ni afectaciones hasta el momento.

Las autoridades recuerdan que Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas.

