Óscar 2026: las cinco favoritas a Mejor película con directores nominados

Pecadores, Marty Supremo y otras tres cintas dominan la lucha por el Óscar a Mejor Película. Sus directores están nominados

Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, toca el tema del racismo, lo que podría sumarle puntos a su carrera al Óscar.

Todos los filmes postulados guardan excelencia, pero de ellos sobresalen cinco, por el solo hecho de haber capturado nominaciones para sus directores. Las otras cinco (que se comentarán en una entrega diferente) llegan sin director nominado, cual bote sin remos, sujeto a los movimientos del mar o de los ríos. Mañana: ¿películas sin directores? Son puntos menos.

Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler

Años 30 del siglo XX. Dos hermanos gemelos (Michael B. Jordan) vuelven a su pueblo natal, pero deberán enfrentar un arcaico y terrorífico mal.

Este filme mezcla dos géneros: drama de época y terror. Esa combinación ha generado críticas positivas y negativas. No obstante, por el número de nominaciones alcanzadas, ya se le considera entre los largometrajes más fuertes del año.

Lamentablemente, su primera parte requiere mayor ritmo para diluir los extensos diálogos, locuciones que no siempre logran su objetivo. Luego la narración se endereza y deja ver narcisismo e injusticia. El terror llega tarde, pero obsesiona.

Se aprecia su riqueza visual, algunas actuaciones y un vestuario -junto con automóviles de época- que sorprenden. ¿Se llevará el Óscar? Podría ser, porque muchos votantes estadounidenses recordarán el pasado esclavista que marcó la historia del país. Pero nada es seguro cuando se está frente a una batalla.

16 nominaciones: Mejor película, director (Ryan Coogler), actor (Michael B. Jordan), actriz secundaria (Wunmi Mosaku) y actor secundario (Delroy Lindo).

A estas candidaturas se suman guion original, cinematografía, vestuario, montaje, maquillaje y peinados, partitura original, canción (I Lied to You), diseño de producción, sonido, efectos visuales y mejor grupo actoral.

Una batalla tras otra (One Battle After Another), dirigida por Paul Thomas Anderson

Este drama familiar con fondo de sátira política explora cómo los ideales revolucionarios envejecen en un mundo cambiante.

Es la favorita de la prensa y destaca por su dirección, guion y actuaciones. Para muchos espectadores también es la cinta número uno. Genera expectativas y confirma a su director como un gran maestro del cine de acción, género al que normalmente no pertenece Paul Thomas Anderson.

Es también una crítica social que atrae a quienes huyen de la monotonía que a veces generan los efectos especiales. En ciertas secuencias se percibe el control ejercido sobre los inmigrantes, el fascismo y el racismo. La violencia se presenta con toques de realismo; incluso detalles como tropezar con muebles transmiten autenticidad. A mi juicio, debería llevarse el Óscar.

13 nominaciones: Mejor película, director (Paul Thomas Anderson), actor (Leonardo DiCaprio), actriz secundaria (Teyana Taylor), actores secundarios (Benicio del Toro y Sean Penn), guion adaptado, cinematografía, montaje, partitura original, diseño de producción, sonido y mejor grupo actoral.

Marty Supremo (Marty Supreme), dirigida por Josh Safdie

Ambientada en el Nueva York de los años cincuenta, narra la historia de Marty Mauser (Timothée Chalamet), un carismático buscavidas que utiliza su talento como gran jugador de ping-pong.

Estamos frente a una comedia llena de humor negro: frenética, caótica e intensa. Destacan su estilo cinematográfico y la actuación de Chalamet.

Josh Safdie, su director, impone a Marty Supremo un montaje acumulativo que subraya la intensidad del protagonista, convirtiendo al filme en una odisea vertiginosa. Lo negativo es que en ocasiones se repite demasiado y resulta excesivamente larga.

No la veo ganadora, aunque Chalamet podría alzarse con la estatuilla si los votantes olvidan mayoritariamente a DiCaprio.

Nueve nominaciones: Mejor película, director (Josh Safdie), actor (Timothée Chalamet), guion original, cinematografía, vestuario, montaje, diseño de producción y mejor grupo actoral.

Valor sentimental (Sentimental Value), dirigida por Joachim Trier

Valor sentimental gira en torno a dos hermanas que lidian con el regreso de su padre ausente, un cineasta que intenta reconectarse mediante un guion sobre su pasado, enfrentando silencios, pesares y traumas heredados.

Gran película noruega, de cierta frialdad emocional, ritmo pausado e impacto cuando el drama se vuelve feroz. Las actuaciones alcanzan un nivel notable.

Su director, Joachim Trier, ha cuidado el guion, la cinematografía y el trabajo del elenco hasta construir un filme íntimo y familiar.

Sin embargo, pese a su excelencia, no la veo ganadora. Quizá tenga mayor destino en la categoría de mejor película internacional, donde enfrenta duros competidores: El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia) y Sirat (España).

Nueve nominaciones: Mejor película, director (Joachim Trier), actriz (Renate Reinsve), actrices secundarias (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), actor secundario (Stellan Skarsgård), guion original, montaje y mejor película internacional (Noruega).

Hamnet, dirigida por Chloé Zhao

La cinta ficcionaliza la muerte del hijo único de William Shakespeare, Hamnet, de 11 años, durante la peste de 1596.

Solo con mostrar en pantalla el teatro Globe (lugar donde el bardo representó varias de sus obras) ya habría material para conquistar una estatuilla. Sin embargo, la historia pone el foco en Agnes, su esposa, una mujer atípica profundamente conectada con la naturaleza.

Se trata de un drama crudo y conmovedor sobre la muerte que equilibra la intimidad familiar con el arte. Su directora, Chloé Zhao, combina momentos idílicos con el dolor hasta convertirlo en materia estética, idea que también se percibe en Valor sentimental.

No la veo triunfadora: los hados parecen favorecer a Una batalla tras otra. Aunque en la noche del Dolby Theatre de Hollywood siempre puede sonar el campanazo de lo inesperado.

Ocho nominaciones: Mejor película, directora (Chloé Zhao), actriz (Jessie Buckley), guion adaptado, vestuario, partitura original, diseño de producción y mejor grupo actoral.

