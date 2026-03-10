Dónde ver las películas nominadas al Óscar en Ecuador: guía de streaming y cines

Estas son las cintas recomendadas para estar al día antes de la gran velada del cine este 15 de marzo

Pecadores (Sinners) se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los premios Oscar, con 16 candidaturas.

La temporada de premios se acerca y los aficionados al cine buscan ponerse al día con las producciones que compiten en los premios Óscar. Varias de las películas nominadas ya pueden verse en Ecuador, ya sea en salas de cine o en plataformas de streaming.

La edición 98 de los Premios Óscar se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el domingo 15 de marzo de 2026 y se transmitirá en vivo a las 19:00 por HBO Max.

Películas nominadas al Óscar disponibles en Ecuador

El agente secreto (Supercines)

El agente secreto es un thriller político brasileño dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura. La historia sigue a Marcelo Alves, un hombre que llega a Recife para esconderse durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil. Mientras intenta proteger a su hijo, encuentra refugio en una casa donde conviven otras personas que también se ocultan de amenazas políticas. La película fue presentada en el Festival de Cannes 2025.

Sinners (Prime Video)

La película es dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan. La historia combina terror sobrenatural, drama y música blues en un relato ambientado en una comunidad marcada por tensiones sociales y espirituales. La trama sigue a personajes que enfrentan fuerzas oscuras mientras intentan comprender su pasado y la historia que los rodea. La cinta obtuvo 16 nominaciones en los premios Óscar.

Frankenstein (Netflix)

Frankenstein es la adaptación dirigida por Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley. La historia sigue al científico Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, quien logra dar vida a una criatura creada a partir de restos humanos. Ambientada en la Europa del siglo XIX, la película explora las consecuencias de ese experimento. Tras su estreno en cines en 2025, llegó al catálogo de Netflix, donde puede verse en streaming.

Hamnet (Supercines)

La película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y ganadora del Golden Globe 2026, presenta una historia ambientada en la Inglaterra de 1580 que sigue a William Shakespeare antes de convertirse en dramaturgo reconocido. La trama explora su relación con Agnes y la vida familiar que construyen mientras él intenta desarrollar su carrera teatral. Una tragedia dentro del hogar transforma la historia y conecta el duelo con el proceso creativo que marcaría su obra.

