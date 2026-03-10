Elba y Joso en El Cholito Forever: Listos para ser las estrellas de TV que soñaron

Desde Manabí y Santo Domingo llegaron a Guayaquil con la intención de abrirse camino en el arte

José ‘Joso’ García y Elba González llegaron a Guayaquil hace un lustro con historias distintas, pero con un objetivo similar: encontrar una oportunidad en el mundo artístico.

Él salió de Monterrey, un pueblo de la provincia de Santo Domingo. Ella dejó Manabí con la idea de construir una carrera en la actuación. Hoy ambos protagonizan una de las tramas juveniles de Cholito Forever, la nueva producción de Ecuavisa que retoma el universo del personaje cómico de El Cholito.

Joso y Elba tuvieron la sesión de fotos en Juliana, restaurante de Guayaquil. Andrick Cantos

En la telenovela interpretan a Steven y Pepita, dos jóvenes del barrio que crecieron juntos y que representan a una generación atravesada por las redes sociales, los sueños de progreso y los vínculos afectivos. Sus personajes forman parte de la historia que continúa la vida de Pepe Chalén, conocido como El Cholito, quien ahora enfrenta nuevos conflictos personales y familiares.

Para Elba, el proyecto marca su primer protagónico en televisión. La actriz reconoce que el camino hasta llegar a una producción de este tipo ha estado marcado por años de preparación, casting y trabajo constante dentro del medio artístico.

En el caso de Joso, la actuación llegó de forma inesperada. Se mudó a Guayaquil con la idea de estudiar comunicación, pero terminó inscrito en la carrera de actuación, un giro que lo llevó a explorar el escenario, los realities y finalmente la ficción televisiva.

En Cholito Forever, ambos coinciden en una historia que mezcla el drama del barrio con los dilemas de la juventud actual. EXPRESIONES conversó con los dos actores sobre sus personajes, el proceso de casting y lo que significa formar parte de una producción que busca conectar con nuevas audiencias.

Elba González. Andrick Cantos

El inicio del sueño

Ustedes vienen de Santo Domingo y de Manabí. ¿Cómo construyeron la identidad de personajes que viven en un barrio guayaquileño?

Elba: La personalidad de Pepita es muy parecida a la mía, aunque venga de otro contexto. Es una chica que sueña mucho, que quiere salir adelante y que, a veces, es un poco impulsiva con sus emociones. Creo que eso conecta con muchas historias reales de jóvenes que buscan abrirse camino. Al final el barrio, el lenguaje o el entorno son parte del personaje, pero lo más importante es su energía y su forma de ver la vida.

Joso: Yo siempre digo que Steven es como una versión mía de hace algunos años. Incluso cuando me veía con el vestuario o escuchaba cómo hablaba el personaje, me recordaba mucho a cómo era yo en mi pueblo. Muchas expresiones, formas de hablar o de reaccionar se parecen a lo que viví. Por eso interpretar a Steven fue también una forma de traer algo de mi propia historia al personaje.

Elba, este es su primer protagónico en una telenovela. ¿Cómo vive este momento tan importante de su carrera?

Elba: Con mucha gratitud. Ha sido un camino largo y de muchísimo trabajo. Todo empezó hace dos años y pensé que el proyecto ya no saldría. Yo sé que nada de lo que me está pasando ha sido pura casualidad. He tenido que prepararme, hacer casting, enfrentar rechazos y seguir intentándolo. Cuando estoy grabando pienso mucho en la chica que llegó a Guayaquil hace algunos años con la ilusión de actuar. En ese momento, no imaginaba que iba a estar en una producción así. Para mí este proyecto representa un aprendizaje enorme, pero también una confirmación de que el esfuerzo que he hecho, definitivamente, sí vale la pena.

Joso, viene del baile, la música y los realities. ¿Cómo llegó la actuación?

Joso: De manera inesperada. Cuando vine a Guayaquil desde mi pueblo, tenía la idea de estudiar comunicación, pero cuando fui a inscribirme ya no había cupos. Entonces me dijeron que podía entrar a la carrera de actuación. Yo ni siquiera sabía que existía esa carrera. Empecé por curiosidad y poco a poco me fui enamorando. Después llegaron otras oportunidades como los videos, los realities y ahora esta novela. Mirándolo en perspectiva, todo fue parte de un camino que se fue armando paso a paso.

Joso tiene 26 años. Andrick Cantos

Su relación en pantalla

¿Cómo describirían la relación entre Steven y Pepita dentro de la historia?

Joso: Steven y Pepita se conocen desde pequeños. Han crecido prácticamente en el mismo entorno y eso hace que tengan una relación muy cercana. Steven siempre ha estado enamorado de Pepita, aunque ella muchas veces lo ve más como un amigo o como alguien de confianza. Él es un personaje que intenta hacer todo por verla feliz, incluso cuando eso significa quedarse en segundo plano.

Elba: Pepita, en cambio, está en otro momento de su vida. Tiene muchos sueños y quiere salir adelante, conocer el mundo y encontrar su propio camino. Por eso a veces no se da cuenta de lo que Steven siente por ella. Esa diferencia entre lo que uno siente y lo que el otro percibe genera muchas situaciones interesantes en la historia.

¿Cómo ha sido el trabajo juntos durante las grabaciones?

Elba: Desde el inicio hubo una conexión muy natural. Cuando encuentras a alguien con quien puedes trabajar de manera libre en escena, todo fluye mejor. Con Joso jugamos mucho con las escenas, probamos ideas y buscamos que cada momento tenga algo auténtico. Eso hace que el proceso sea muy creativo.

Joso: También hemos tenido momentos de improvisación. A veces agregamos detalles o gestos que no estaban en el guion y que ayudan a que la escena tenga más vida. Lo bueno es que la producción nos ha permitido explorar esas posibilidades.

Más allá de las redes sociales

Las redes sociales han llevado a muchos creadores de contenido a la televisión. ¿Cómo ven ese debate?

Elba: Creo que es un tema complejo. Tener seguidores no siempre significa que se esté preparado para actuar. Pero también es cierto que hay personas que vienen de redes y que se toman la profesión muy en serio. En mi caso, siempre trato de dejar claro que yo me he preparado para actuar. Las redes son una herramienta, pero el trabajo artístico va mucho más allá.

Joso: Yo creo que lo importante es el compromiso con el trabajo. Hay personas que estudiaron actuación y otras que han aprendido en el camino, pero lo que realmente marca la diferencia es la disciplina y el respeto por la profesión.

¿Cómo manejan las críticas que llegan desde redes sociales?

Joso: Las críticas siempre van a existir, sobre todo cuando estás expuesto al público. Yo trato de no tomarlo de forma personal. A veces incluso me río de algunos comentarios. Lo importante es mantener el enfoque en lo que uno quiere hacer.

Elba: Yo creo que cuando uno tiene claro quién es y por qué está haciendo esto, los comentarios negativos pierden fuerza. Siempre habrá gente que critique, pero también hay personas que valoran el trabajo. Yo prefiero quedarme con eso.

¿Qué esperan que el público encuentre en Cholito Forever?

Elba: Espero que la gente vea el esfuerzo que hay detrás de la producción. Hay muchas historias humanas dentro de la novela, personajes que buscan oportunidades y que enfrentan realidades difíciles. Creo que muchas personas se van a identificar con eso.

Joso: También creo que es una historia que habla de sueños. Muchos de los personajes quieren cambiar su vida, salir adelante o encontrar su lugar. Esa es una experiencia que mucha gente en el país entiende.

