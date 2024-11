Elba González pierde su cuenta de TikTok y pide ayuda para recuperarla

¡Amaneció sin cuenta! La influencer y actriz manabita Elba González utilizó sus historias de Instagram para explicar lo sucedido con su perfil de TikTok, el cuál fue borrado sin explicación alguna.

“He estado alejada de redes porque me bloquearon mi cuenta de TikTok permanentemente. Me ha tenido bajoneada y triste porque son tres años de trabajo. He intentado comunicarme con TikTok Latam, no he recibido una respuesta o justificación. Estoy perdiendo las esperanzas”, explica visiblemente afectada.

En su video hace un llamado para que alguien le ayude a tener un acercamiento con algún representante de la red social. Si se hace una búsqueda en TikTok, aún aparecen los vídeos de la influencer y ahora participante de Masterchef Celebrity. Sin embargo, su perfil ya no tiene información.

Una de las razones que hace pensar que sea un ataque cibernético es la aparición de más de 10 cuentas que usan la misma foto de perfil y un nombre de usuario similar al de ella.

La cuenta de Elba tenía 2,5 millones de seguidores. Este perfil estaba lleno de sketches de humor que la hicieron famosa, como en los que iba a sufragar con atuendos poco convencionales, como con traje de gala o de quinceañera.

Su cuenta tenía alcance a nivel internacional, por lo que ya había participado en campañas internacionales. De hecho, este problema le complica el cumplimiento de ciertos acuerdos que ya tenía en marcha.

Esperamos que tenga un pronto acercamiento con los ejecutivos de TikTok.

