Cocodrilo de mascota
El reptil fue rescatado por la Policía Nacional.CORTESÍA

Rescatan a un cocodrilo que estaba amarrado y herido al sur de Guayaquil

El reptil era retenido por moradores en el sector de La Chala. Fue ubicado con un dron y presenta lesiones

Un cocodrilo de la costa que era mantenido amarrado y en precarias condiciones fue rescatado este jueves 7 de agosto durante un operativo en el sector de La Chala, al sur de Guayaquil.

Amenazas a la fauna silvestre

El animal, que presentaba heridas visibles, se suma a una alarmante cifra de fauna silvestre afectada por la acción humana en la ciudad.

La intervención se ejecutó en un ramal del estero luego de que las autoridades fueran alertadas de la situación. Para confirmar la ubicación exacta del reptil, una unidad de investigación policial desplegó un dron que facilitó la planificación del rescate en tierra, minimizando los riesgos tanto para el animal como para el personal.

El operativo fue una acción conjunta entre la Unidad de Bosques y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente (Maate), la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UNIDCAN) y la Unidad de Policía del Medio Ambiente (UPMA).

Mono en Samborondón.

Un mono mascota en Samborondón: la historia del polémico video y el rescate policial

Leer más

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al cocodrilo en posesión de moradores. El reptil estaba atado, y según informaron las autoridades, las heridas que presentaba en sus extremidades eran consecuencia directa de este inadecuado y cruel manejo. Tras ser asegurado, fue trasladado de inmediato a un centro de rescate para recibir valoración y tratamiento médico. Se ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades, aunque no se han reportado detenidos.

Este caso de maltrato animal es uno más en una larga lista. Según cifras oficiales, la presión sobre la fauna local es implacable. Entre enero y lo que va de agosto de 2025, se han rescatado 513 especímenes de fauna silvestre solo en la Zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón.

La situación de este cocodrilo ocurre en una semana particularmente crítica para los animales en la urbe. Días atrás, se reportó el hallazgo de un ocelote muerto con presuntas heridas de bala en la Vía a la Costa, un hecho que apunta a la cacería furtiva.

Asimismo, días antes, las autoridades rescataron a dos boas constrictor en circunstancias inusuales: una en el parqueadero de un centro comercial y otra en una bodega. Estos incidentes, en conjunto, dibujan un panorama preocupante sobre el trato y la supervivencia de la vida silvestre en la ciudad.

