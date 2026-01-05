Psicología del Vaguebooking: Cómo responder a mensajes vagos en Instagram

Desde las publicaciones espirituales de Justin Bieber hasta los mensajes borrados de Britney Spears, los famosos han popularizado una forma ambigua de comunicación en línea. Pero este fenómeno, conocido como "vaguebooking", no se limita a las celebridades. ¿Alguna vez has visto la publicación de un amigo que dice "Algunos no saben valorar lo que tienen" sin más contexto? Esta práctica, definida por los investigadores como la acción de publicar mensajes intencionadamente vagos para llamar la atención o elicitar preguntas, es más común de lo que pensamos y revela dinámicas psicológicas complejas. Expertos en psicología y comunicación digital analizan las causas, el impacto en las relaciones y las formas más asertivas de manejar estos momentos de comunicación críptica.

¿Qué es el Vaguebooking?

El vaguebooking se identifica como una estrategia de comunicación indirecta y ambigua en entornos digitales. Según un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, este comportamiento se caracteriza por publicaciones que deliberadamente omiten información crucial, creando un vacío que los seguidores intentan llenar con preguntas y comentarios de apoyo. La neuropsicóloga Sanam Hafeez lo describe como "un mensaje diseñado para elicitar atención sin revelar completamente el problema subyacente", una táctica que, aunque común, dista de ser la forma más saludable de conexión.

La línea entre compartir una actualización vital y el vaguebooking es delgada. Mientras que anunciar una pérdida laboral es directo, publicar una foto de un atardecer con el texto "Todo duele" es paradigmático de esta práctica. La investigadora de inteligencia emocional de Harvard, Jenny Woo, lo asocia a momentos de alta carga emocional como rupturas sentimentales o conflictos interpersonales, donde el individuo recurre a frases genéricas como "Eliminando toxinas de mi vida" para expresar dolor sin especificar la causa.

Viajes 2026 exigirán mayor planificación, seguridad y organización previa Leer más

El perfil psicológico del Vaguebooker

¿Por qué una persona opta por la ambigüedad en lugar de la comunicación directa? Investigaciones apuntan a un vínculo claro entre esta práctica y estados de mayor soledad y vulnerabilidad emocional. Un estudio de la Universidad de Missouri encontró una correlación significativa entre el uso de vaguebooking, los sentimientos de aislamiento social y una mayor participación en chismes en línea. "Aquellos con menor estabilidad emocional pueden usar el vaguebooking para poner a prueba quién se preocupa lo suficiente como para preguntar '¿Estás bien?'", explica Woo.

El comportamiento también está profundamente influenciado por el estilo de apego del individuo, como señala Thais Gibson, fundadora de The Personal Development School. Basándose en la teoría del apego de Bowlby, Gibson explica:

Apego Seguro: Son los menos propensos al vaguebooking, ya que priorizan el manejo directo y asertivo de los conflictos.

Apego Ansioso: Tienen una alta probabilidad de vaguebooking. Al no recibir validación de la fuente del conflicto, buscan consuelo y apoyo en su audiencia en línea, aunque les cueste pedir ayuda abiertamente.

Apego Evitativo (Desdeñoso): Sorprendentemente, son el segundo grupo más propenso. Su dificultad para la vulnerabilidad los lleva a comunicarse de forma pasivo-agresiva, usando canciones vengativas o aforismos filosóficos para expresar su malestar.

Apego Desorganizado (Temeroso-Evitativo): Aunque manejan el conflicto de manera inconsistente, suelen evitar recurrir a las redes sociales para buscar apoyo, retrayéndose más frecuentemente.

Estrategias y cómo responder asertivamente

Frente a una publicación críptica de un ser querido, la respuesta instintiva puede ser preguntar "¿Qué pasa?" en los comentarios. Sin embargo, los expertos recomiendan una aproximación más privada y considerada. "Resiste el impulso de responder públicamente", advierte Hafeez. "El post podría ser un grito de ayuda o un monólogo interno que no esperan que nadie lea".

La terapeuta de relaciones Sofie Roos sugiere que, si la publicación es de alguien cercano, lo óptimo es canalizar la preocupación mediante un mensaje privado. Una fórmula efectiva es: "Hola, vi tu publicación y quería saber cómo estás. Estoy aquí si necesitas hablar". Esto valida los sentimientos de la persona sin presionarla públicamente y fomenta una comunicación más genuina. Si la publicación es de un conocido lejano, es perfectamente válido seguir desplazándose sin interactuar.

Si sospechas que el mensaje vago está dirigido a ti, Gibson recomienda abordar el conflicto de frente con una declaración no acusatoria: "Tengo la sensación de que algunas de tus publicaciones podrían estar relacionadas conmigo. Podría estar equivocado, pero me encantaría que pudieras hablarme directamente para resolverlo si hay algo". Esto establece un límite saludable que prioriza la comunicación directa sobre la indirecta.

RELACIONADAS El desprecio contemporáneo de la moderación en el discurso

Hacia una comunicación digital más auténtica

El vaguebooking es, en esencia, un síntoma de necesidades humanas básicas no satisfechas: el deseo de ser visto, escuchado y validado. Como concluye Gibson, "No es que estés haciendo algo terrible; estás intentando sentir que te importan". Reconocer esta práctica es el primer paso para transformarla. Fomentar la introspección, buscar el apoyo de un círculo de confianza o incluso acudir a terapia profesional, son alternativas que permiten expresar el dolor y la frustración de manera más directa, construyendo relaciones más sólidas y auténticas, tanto en línea como fuera de ella.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!