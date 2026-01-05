Día de Reyes potencia la venta de roscas en Ecuador: precios y tendencias para 2026

La celebración del Día de Reyes en Ecuador ha transformado una tradición cultural en un fenómeno gastronómico y comercial de gran relevancia. Cada 6 de enero, la búsqueda de la Rosca de Reyes perfecta se convierte en una prioridad para miles de familias, impulsando un mercado diverso que ofrece desde versiones clásicas hasta creaciones de alta repostería. Para el 2026, las tendencias apuntan hacia una mayor sofisticación en sabores, presentaciones y experiencias, con precios que se adaptan a todos los presupuestos. Este artículo explora las ofertas más destacadas de roscones en Ecuador, proporcionando información detallada para ayudarte a elegir la mejor opción para tu celebración.

El mercado de la Rosca de Reyes se caracteriza por su creciente innovación y segmentación. La tradicional rosca con frutas confitadas y crema pastelera ahora compite con versiones gourmet que incluyen ingredientes como pistacho, maracuyá, avellanas y queso con guayaba. Este auge no solo refleja la adopción de la festividad, sino también la creatividad de panaderías, pastelerías y hoteles que ven en esta fecha una oportunidad clave de ventas. A continuación, un análisis completo por establecimiento, incluyendo precios, sabores y recomendaciones para el Día de Reyes 2026.

Hilton Colón: Tradición y calidad hotelera

El Hilton Colón Guayaquil se posiciona como una opción confiable para quienes buscan la experiencia clásica de la Rosca de Reyes. Su oferta se centra en dos versiones que respetan la esencia tradicional pero con la calidad y presentación propias de un establecimiento hotelero de primer nivel. Son una excelente opción para reuniones familiares o corporativas donde se prefiera un sabor reconocible y bien ejecutado.

Sus dos variedades principales son la Rosca Tradicional, adornada con choco chips, crema pastelera, coco, cerezas y almendras a un precio de $12.50, y la Rosca de Manjar, que ofrece un giro dulce al ser bañada con manjar y cerezas por $13.50. Ambas representan un punto medio en el mercado, accesibles para un público amplio pero con el sello de calidad de una marca reconocida, perfectas para quienes desean celebrar sin complicaciones.

Mookies: Innovación y alta repostería en cada mordisco

Mookies eleva el concepto de Rosca de Reyes a un producto gourmet y artesanal, dirigido a un público que valora la innovación y los ingredientes premium. Sus creaciones se distinguen por una masa de pan Brioche trenzada con canela y un novedoso sistema de relleno inyectado, que garantiza una explosión de sabor en cada porción. Sus roscas están diseñadas para ser el centro de atención en una celebración especial.

Ofrece tres sabores exquisitos: Nido & Nutella ($25), Ferrero Brownie ($26.50) y Pistacho & Frambuesa ($28.50). Cada una es una obra maestra de coberturas que incluyen brigadeiro, alfajores, trufas y frutos secos caramelizados. Con un rendimiento para 10-12 personas, es fundamental reservar con mucha anticipación, ya que su producción es limitada y su demanda es alta entre los conocedores de la repostería fina en Ecuador.

BomBons Coffeeshop: Dulzura accesible con una promoción ganadora

BomBons Coffeeshop se presenta como la opción ideal para quienes buscan una Rosca de Reyes deliciosa y a un precio muy accesible, sin sacrificar la emoción de la tradición. Su estrategia comercial incluye una promoción que ha captado gran interés: quien encuentre el sticker del Niño Jesús en su porción, recibe otra rosca totalmente gratis, añadiendo un componente lúdico y de valor añadido a la compra.

Sus sabores son sencillos pero muy populares: Manjar y Crema Pastelera por $9.25 cada una, y una versión especial Snicker por $10.75. Esta amplia gama de precios la convierte en una de las opciones más económicas del mercado, perfecta para estudiantes, familias jóvenes o cualquier persona que quiera disfrutar de la tradición sin realizar una inversión significativa, pero con la garantía de un sabor casero y agradable.

Galleta Pecosa: Creatividad local y sabores atrevidos

Galleta Pecosa destaca en el panorama de la Rosca de Reyes en Ecuador por su enfoque creativo y su capacidad para fusionar sabores locales e internacionales. Más allá de la opción clásica, apuesta por combinaciones audaces que han conquistado a un público joven y aventurero. Su venta está disponible en todas sus tiendas físicas, facilitando el acceso inmediato.

Su menú incluye la Clásica de crema pastelera ($13), y sabores innovadores como Chocoavellana ($16.85), Caramel Dream ($15.50), Almendras ($16.25) y la singular Guayaba & Queso ($15.50). Esta última, en particular, refleja una tendencia hacia la incorporación de frutas tropicales en la repostería festiva, ofreciendo un balance perfecto entre dulce y ácido que representa muy bien la fusión culinaria del país.

Cyrano: Maestría y elegancia en cada detalle

Cyrano Pastelería es sinónimo de alta repostería y elegancia, llevando la tradición de la Rosca de Reyes a su máxima expresión técnica y gourmet. Su oferta es la más extensa y sofisticada, incluyendo desde la clásica "Galette des Rois" francesa hasta roscones de brioche con rellenos de lujo. Cada producto incluye una fina figura de porcelana en su interior, sustituyendo al tradicional muñeco de plástico.

Su gama de precios y tamaños es amplia: desde la Corona de Reyes mediana ($12.50) hasta el imponente Roscón de Reyes de Chocolate ($32). También ofrecen la opción práctica de Mini Roscones individuales (Melchor, Gaspar, Baltazar) por $5.70 cada uno, ideales para degustar varios sabores. Cyrano es la elección definitiva para quienes desean una experiencia premium y memorable en el Día de Reyes.

Biscuits by Nane y Artsycakes: Opciones para el paladar casero y tradicional

Para completar el panorama, Biscuits by Nane y Artsycakes representan la esencia de los emprendimientos locales y las opciones de sabor familiar. Biscuits by Nane ofrece su Rosca Tradicional por $11.50 y una versión de Roll de Canela por $16.50, posicionándose como una alternativa de calidad a un precio justo, ideal para quienes prefieren sabores reconocibles y bien elaborados.

Por su parte, el emprendimiento Artsycakes se suma al mercado con una propuesta sencilla y directa. Ofrece roscones en dos sabores principales: Alfajor y Tradicional, disponibles en dos tamaños prácticos: de 8 porciones y de 12 porciones. Esta flexibilidad en el tamaño es perfecta para familias más pequeñas o para quienes desean evitar las sobras, manteniendo el espíritu festivo con una inversión medida y un sabor casero confiable.

El Día de Reyes 2026 promete ser la edición más dulce y diversa hasta ahora. El mercado de la Rosca de Reyes muestra un equilibrio entre tradición e innovación, con opciones que van desde los $9.25 hasta creaciones gourmet que superan los $30, satisfaciendo todos los gustos y presupuestos. La tendencia clara es la gourmetización del producto, con ingredientes premium, técnicas de alta repostería y presentaciones impecables.

La recomendación final es planificar con antelación. Muchas de las roscones más exclusivas (Mookies, Cyrano) requieren reserva previa debido a su producción limitada. Sea cual sea tu elección—desde la clásica del Hilton hasta la innovadora de Galleta Pecosa o la accesible de BomBons—lo más importante es compartir este dulce símbolo de unión y alegría con los seres queridos, manteniendo viva una tradición que cada año se arraiga más en el corazón y el paladar de los ecuatorianos.

