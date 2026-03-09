Cierre vial en Guayaquil: anuncian cambios del 9 al 14 de marzo en el norte

Los cierres parciales serán en la avenida Benjamín Rosales en una franja horaria. Se realizan trabajos de mantenimiento vial

Los trabajos se realizarán para arreglar las vías en mal estado.

Los trabajos de mantenimiento vial continúan generando modificaciones en la circulación vehicular en Guayaquil. El deterioro de varias arterias de la ciudad ha obligado a ejecutar intervenciones periódicas que, aunque necesarias para mejorar la calzada, también impactan la movilidad diaria de cientos de conductores.

Intervenciones en la avenida Benjamín Rosales

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció nuevos cierres parciales en el norte de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento en la avenida Benjamín Rosales, una vía estratégica que conecta zonas residenciales y comerciales del sector.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, las intervenciones se desarrollarán del 9 al 14 de marzo. Durante ese periodo se aplicarán cierres parciales que obligarán a los conductores a tomar precauciones y considerar rutas alternas.

La ATM precisó que las labores se ejecutarán entre las 09:00 y las 15:00, franja horaria en la que se restringirá parcialmente la circulación para permitir el avance de las obras.

Por ello, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución al transitar por el sector.

Trabajos sujetos a condiciones climáticas

El cronograma de los trabajos podría ajustarse dependiendo de las condiciones climáticas. En los últimos días, la ciudad ha registrado intensas lluvias que han complicado la ejecución de obras viales y acelerado el deterioro de la carpeta asfáltica en diferentes puntos de la urbe.

Mientras avanzan las intervenciones, varios conductores consultados señalan que esperan que las reparaciones tengan resultados duraderos.

La calidad y permanencia de los arreglos viales han sido motivo de críticas recurrentes por parte de la ciudadanía, que cuestiona que en algunos tramos los daños reaparezcan poco tiempo después de las reparaciones.

Del 9 al 14 de marzo se realizarán cierres parciales en la Av. Benjamín Rosales, en el sector norte, debido a trabajos de mantenimiento vial.



Las intervenciones se ejecutarán de 09:00 a 15:00, por lo que recomendamos planificar tu ruta con anticipación y conducir con precaución… pic.twitter.com/2LlZ0TxQLY — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 9, 2026

