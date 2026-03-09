Barcelona SC va por la hazaña en Brasil: así llega el Ídolo al duelo con Botafogo

Barcelona SC enfrenta a Botafogo con la serie 1-1. El ganador avanzará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Daniel Villalba, refuerzo extranjero de esta temporada en Barcelona que está llamado a convertirse en figura en Brasil, ante Botafogo.

Barcelona Sporting Club afronta este martes 10 de marzo, desde las 19:30, una noche decisiva en su aspiración de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por el venezolano César Farías visitará a Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, con la serie completamente abierta tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en Guayaquil.

En el estadio Monumental Banco Pichincha, el conjunto torero mostró em el partido de ida, el 3 de marzo, momentos de buen fútbol y se adelantó en el marcador gracias al tanto de Daniel Villalba a los 22 minutos. Sin embargo, el cuadro brasileño reaccionó en el complemento y logró la igualdad a través de Matheus Martins, dejando todo por definirse en territorio carioca.

Con ese resultado, Barcelona está obligado a ganar en Brasil para clasificar directamente a la fase de grupos del torneo continental. En caso de registrarse un nuevo empate en el tiempo reglamentario, la llave se resolverá desde el punto penal.

Un camino que empezó con autoridad

El Ídolo del Astillero llega a esta instancia tras superar con solvencia la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde eliminó al club argentino Argentinos Juniors. Aunque en el partido de ida, en Guayaquil, el Ídolo perdió 1-0, en la vuelta el cuadro canario ganó 1-0 y exigió a definir la serie desde los penales donde al final terminó victorioso por 5-4.

Fue ese resultado el fortaleció la confianza del plantel y reafirmó la idea de juego impulsada por Farías, basada en intensidad, presión en campo rival y transiciones rápidas por las bandas.

Buen arranque en la LigaPro

El contexto deportivo también es favorable para el cuadro guayaquileño. En las primeras tres jornadas de la LigaPro Ecuabet 2026, Barcelona ha mostrado regularidad al ganar 2 partidos y solo una derrota, resultados que lo mantienen en la parte alta de la tabla (4°), con un rendimiento que combina solidez defensiva y variantes en ataque.

En la fecha 1 del torneo local, Barcelona venció por la mínima diferencia (1-0) a Técnico Universitario de la ciudad de Ambato, ya en la segunda los toreros fueron sorprendidos 2-1 por Deportivo Cuenca y finalmente el último fin de semana derrotaron en el estadio Monumental a su rival de patio, Emelec, también por la mínima de 1-0, con el dato destacado de que el gol de la victoria fue anotado por Darío Benedetto, experimentado jugador argentino y fichaje de élite de esta temporada que al parecer recobró su olfato de gol pues no anotaba desde hace aproximadamente dos años.

Botafogo, una prueba de carácter

Con todos estos antecedentes, el desafío de este martes 10 de marzo será mayúsculo. Botafogo cuenta con un plantel competitivo y la presión de su hinchada en Río de Janeiro puede convertirse en un factor determinante.

Caber mencionar que Barcelona ya sabe lo que es dar golpes históricos en Brasil, y es esa memoria futbolística justamente la que alimenta la ilusión de su afición. Para lograr la clasificación, el equipo amarillo necesitará un partido perfecto: concentración defensiva, eficacia en ataque y personalidad para manejar los momentos del juego.

La mesa está servida para una nueva noche copera. El Ídolo del Astillero buscará escribir otro capítulo épico fuera de casa y demostrar que está listo para volver a la élite del fútbol sudamericano.

