Preciado, Minda y Franco captados durante batalla entre Cruzeiro y Mineiro | Videos

Informe detalla la conducta de los seleccionados ecuatorianos involucrados en la gresca que dejó un saldo de 23 expulsados

La final del Campeonato Mineiro fue empañada por la pelea en los minutos finales entre las plantillas del Atlético Mineiro y Cruzeiro.

El Clásico Mineiro, que debía ser una fiesta por la final del campeonato estatal, terminó en un bochornoso episodio de violencia. La victoria 1-0 del Cruzeiro sobre Atlético Mineiro el domingo 8 de marzo quedó en segundo plano tras una gresca generalizada que involucró a varios futbolistas, entre ellos los seleccionados ecuatorianos Angelo Preciado, Alan Franco y Alan Minda.

Tensión al límite: ¿Cómo empezó la pelea?

Lo que inició como un duelo táctico de alta intensidad explotó tras el pitazo final. Según los reportes desde Brasil, el detonante fue un fuerte cruce entre el portero del Galo, Everson, y el mediocampista de la Raposa, Christian. Este roce encendió la chispa que derivó en una batalla campal que duró varios minutos y obligó a la intervención de los cuerpos de seguridad.

La nota amarga para el fútbol de Ecuador la pusieron sus representantes en el exterior. Los videos que circulan en redes sociales muestran a:

Angelo Preciado: El lateral del Atlético Mineiro fue captado en medio de los forcejeos y lanzando golpes durante la gresca.

Alan Franco y Alan Minda: También estuvieron presentes en el tumulto, siendo parte de la lista de jugadores sancionados tras el incidente.

Sanciones históricas: 23 expulsados

El árbitro no tuvo contemplaciones. En un hecho sin precedentes en el fútbol brasileño reciente, se registraron un total de 23 tarjetas rojas (21 de ellas justificadas en el informe arbitral post-partido debido a la imposibilidad de mostrarlas físicamente durante el caos).

Entre los sancionados del Atlético Mineiro figuran los tres ecuatorianos, además de estrellas como Hulk y el paraguayo Junior Alonso. Por parte del campeón Cruzeiro, jugadores como Kaio Jorge (autor del gol del título) y Lucas Romero también recibieron la cartulina roja.

23 expulsados en la definición del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Pese a los incidentes, Cruzeiro logró romper la hegemonía de seis títulos consecutivos de su eterno rival. Con un gol de cabeza de Kaio Jorge al minuto 60, el equipo celeste volvió a gritar campeón del estado de Minas Gerais después de siete años. Sin embargo, la celebración se vio manchada por una de las grescas más grandes registradas en la historia del torneo.

