Timothée Chalamet vs. las artes clásicas: el comentario del actor que desató polémica

Las declaraciones del actor desataron críticas en la comunidad artística, en un momento clave para su carrera hacia el Oscar.

¿Qué puede pasar cuando un personaje parece apoderarse del actor que lo interpreta? En la cultura popular no faltan ejemplos de intérpretes que llevaron sus papeles al límite, desde casos recientes como el de Ariana Grande durante la promoción de Wicked hasta el recordado Heath Ledger para encarnar al Joker en The Dark Knight. Hoy, sin embargo, otro nombre domina la conversación mediática: Timothée Chalamet.

El actor francoestadounidense se ha convertido en el centro del debate en las últimas horas, aunque no necesariamente por su actuación en Marty Supreme ni por su posición dentro de la actual temporada de premios, donde su nombre ha sonado como posible ganador al Oscar de mejor actor. En cambio, la discusión gira en torno a unas declaraciones recientes que encendieron a parte de la comunidad artística.

Matthew McConaughey y Chalamet para Variety. Variety

Durante una conversación con Matthew McConaughey para Variety y CNN, Chalamet afirmó que disciplinas como la ópera y el ballet "ya están muertas", un comentario que rápidamente generó reacciones entre artistas y aficionados de estas artes escénicas.

Óscar 2026: las favoritas por Mejor Actriz Leer más

¿Cuál fue el verdadero contexto del comentario?

Durante una conversación abierta con Matthew McConaughey (Interestelar) para Variety y CNN, ambos actores reflexionaban sobre la evolución de la industria del entretenimiento y el lugar que ocupan hoy, en una era marcada por la inmediatez, distintas formas de arte en la cultura popular a nivel global.

Fue justamente McConaughey quien inicio un debate interesante en relación al periodo de retención de las nuevas audiencias a diferentes tipo contenidos, sean estas películas o libros; definiendo como más atrayente los "spots de 12 segundos", es decir que las ultimas generaciones se han acostumbrado a narrativas inmediatas y directas.

Ante este argumento Chalamet, manifiesta su preocupación por como evolucionará el cine, afirmado que "tenemos que mantener este género vivo", discurso que por si mismo es válido teniendo en cuenta la actual preferencia por el streaming. Sin embargo el actor no se detuvo ahí, ya que también dijo no querer trabajar en el ballet y la ópera u otras disciplinas que "requieran mantenerse vivas, cuando a nadie más le importa". Terminando este segmento con un: "Acabo de perder 14 centavos de audiencia".

Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Timothée Chalamet Actor

Frases que, a casi dos semanas de publicación del encuentro, comenzaron a circular en redes sociales y que muchos interpretaron como un desprecio directo hacia estas tradiciones escénicas, que tenian incluso mayor peso en la vida personal del actor; ya que su abuela, madre y hermana respectivamente se habían hecho una carrera en la danza clásica.

Lo cierto es que, dentro de la conversación completa el actor parecía referirse más bien a la manera en que estas artes han perdido visibilidad dentro del consumo cultural masivo, dominado actualmente por el cine, las plataformas de streaming y la música pop. Pretendiendo expresar auténtica preocupación ante la posibilidad de que cine se convierta en un nicho más.

Chalamet durante su discurso de los SAG Awards 2025, tras haber ganado por 'A Complete Unknown'. Cortesia

Actor Awards: nombres que toman ventaja al Óscar Leer más

Aun así, el fragmento aislado de la entrevista fue suficiente para generar incomodidad entre artistas y aficionados de estas disciplinas, que señalaron que tanto la ópera como el ballet continúan teniendo una presencia activa en teatros y compañías alrededor del mundo.

Poniendo especial énfasis en el discurso de “arrogancia” que, para algunos, el actor ha venido proyectando desde la promoción de Marty Supreme y su intervención en los SAG Awards 2025, donde afirmó “querer ser uno de los grandes”. Declaraciones que han generado distintas reacciones sobre hasta qué punto se trata de un reconocimiento legítimo de sus propios méritos y cuándo, en cambio, se cruza la línea hacia la soberbia; una actitud que, curiosamente, recuerda al propio personaje de Marty Mauser, que de hecho contrasta demasiado con el arquetipo de personalidad que ha representado anteriormente.

La respuesta del mundo de la ópera y el ballet

La Royal Ballet and Opera House, afirmó que cada noche miles de personas se reúnen para disfrutar de la música, las historias y la magia pura de las representaciones en vivo. EXPRESO

Por su parte diversas compañías de ópera y ballet respondieron públicamente al actor después de que este fragmento en concreto se viralizara en redes sociales, respuestas que también involucraron a propios del medio actoral y musical como Jamie Lee Curtis y la rapera Doja Cat.

Entre las respuestas más visibles estuvo la de la Royal Ballet and Opera de Londres, que recordó que cada noche miles de espectadores siguen asistiendo a sus funciones y defendió la vigencia de estas artes escénicas dentro de la cultura contemporánea, haciendo referencia a la grandeza de este arte en sí por las cientos de funciones de obras como El Lago de los Cines, que se siguen realizando a día de hoy. De igual manera la Metropolitan Opera publicó un reel dirigido explícitamente al actor de Call Me by your Name.

Otras instituciones optaron por responder con ironía. Por ejemplo, la Seattle Opera, lanzó una campaña promocional para Carmen, ofreciendo un 14% de descuento en entradas con el código "Timothee", en referencia a la broma que el propio actor hizo durante la entrevista.

SCREAMING pic.twitter.com/C2ghiJErf5 — Audra McDonalds Oscar Campaign Manager (@_AllThatJaz) March 7, 2026

A gran escala, varias instituciones invitaron públicamente al actor a asistir a funciones para conocer de cerca el trabajo detrás de estas producciones, mientras que músicos, bailarines y directores defendieron el papel histórico de la ópera y el ballet como disciplinas fundamentales para el desarrollo de las artes escénicas. En este último grupo se une la directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra; quien también extendió una dedicatoria a Chalamet.

Más allá del debate cultural, el episodio llega en un momento particularmente delicado para el actor. Las declaraciones se viralizaron justo en plena recta final de la temporada de premios, lo que ha llevado a algunos analistas y medios a señalar que la controversia podría afectar su imagen pública y, potencialmente su hasta entonces, asegurado Oscar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!