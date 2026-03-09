Fuerte temporal en Quito deja 17 emergencias y daños en Tumbaco
El desbordamiento de una quebrada y acumulación de escombros activaron la respuesta municipal.
Las intensas lluvias registradas el fin de semana en Quito provocaron al menos 17 emergencias atendidas por las autoridades, entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, según informó la Secretaría de Seguridad del Municipio. Los incidentes incluyeron inundaciones, movimientos en masa, caída de árboles y otros eventos asociados al temporal.
Uno de los casos más críticos se registró en la parroquia de Tumbaco, donde el desbordamiento de la quebrada El Payaso causó afectaciones en varios sectores, especialmente en el barrio Santa Rosa.
Maquinaria municipal retiró escombros en la quebrada
El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano informó que el personal municipal desplegó maquinaria para remover escombros y desechos acumulados en la quebrada, material que terminó obstruyendo el cauce y provocó su desbordamiento.
Durante las labores también se realizó una evaluación técnica de los daños en la zona. Los equipos identificaron que una tubería de 600 milímetros ubicada en el cruce vial resultó afectada por el incidente.
Como medida para prevenir futuros problemas de drenaje, las autoridades anunciaron que el ducto será reemplazado por uno de 1.000 milímetros, con mayor capacidad para evacuar el agua durante lluvias intensas.
Trabajos de drenaje y limpieza del alcantarillado
Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) ejecutó trabajos de drenaje en calles cercanas, limpieza de sumideros y supervisión del sistema de alcantarillado en la zona afectada.
Las autoridades municipales indicaron que se mantiene un monitoreo constante en la quebrada El Payaso ante posibles deslizamientos de tierra, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los habitantes del sector.
Emergencia similar en el sur de Quito
Otro evento relacionado con las lluvias ocurrió en el sector de Guamaní, en el sur de la capital. Allí, brigadas municipales retiraron escombros que ingresaron a una vivienda, luego de que el material arrastrado por el agua afectara el inmueble.
Precauciones ante la temporada de lluvias
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en quebradas o alcantarillas, ya que estos desechos pueden provocar taponamientos y aumentar el riesgo de inundaciones durante la temporada invernal.