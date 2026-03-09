Expreso
El grupo Mercurio.
El grupo Mercurio.Archivo

Magneto y Mercurio regresan a Ecuador: fechas, ciudad y cómo comprar entradas

La gira llega a Ecuador después de presentaciones en países como México, Colombia y Perú

Las agrupaciones Magneto y Mercurio regresarán a Ecuador con el tour ‘Un amor que no termina’, una gira que incluirá conciertos en Quito y Guayaquil. El anuncio forma parte de su recorrido internacional por América Latina.

Según el boletín del evento, las presentaciones se realizarán el 15 de mayo en Quito, en un lugar aún por confirmar, y el 16 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

El espectáculo reunirá canciones que marcaron la trayectoria de ambas agrupaciones. Entre los temas que forman parte del repertorio se mencionan ‘Vuela, vuela’, con la frase “no te hace falta equipaje…”, ‘40 grados’, con “cuando el calor se siente en el corazón…”, ‘Enamoradísimo’, con “de ti, de tu voz, de tu piel…” y ‘Explosión’, con “una explosión de amor que no termina…”.

Más detalles de la gira por Ecuador

La gira llega a Ecuador después de presentaciones en países como México, Colombia y Perú. De acuerdo con los organizadores, estas presentaciones forman parte del recorrido internacional del proyecto musical que reúne a ambas agrupaciones.

La preventa de entradas inició el viernes 6 de marzo a través de la ticketera www.buenplan.com.ec. Los organizadores indicaron que los detalles del evento y las promociones se difundirán en las redes de Xtreme Entertainment y 180 Grados.

