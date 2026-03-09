Willie Colón es despedido en Nueva York con salsa y aplausos

Tras dos días de velatorio, el artista fue sepultado en una ceremonia privada

Personas sostienen el féretro del cantante Willie Colón este lunes, al finalizar una misa pública con motivo de su funeral en la Catedral de San Patricio en Nueva York.

Centenares de personas se congregaron este lunes frente a la catedral de San Patricio, en Nueva York, para despedir al músico, compositor y productor Willie Colón, fallecido el 21 de febrero. El homenaje se realizó entre aplausos y canciones que marcaron su trayectoria dentro de la salsa.

Cuando las puertas de la catedral se abrieron para dar paso al ataúd del artista, una banda de trombones interpretó ‘La murga’, tema que Colón grabó en 1970 junto a Héctor Lavoe. La música acompañó el ingreso del féretro mientras admiradores del músico se reunían en la Quinta Avenida para rendirle tributo.

Alejandro Miguel Colón junto Julia Colón Craig, hijo y esposa del fallecido cantante Willie Colón, reaccionan al finalizar una misa pública.. Ángel Colmenares

Durante la despedida también se escucharon canciones como ‘Che Che Colé’, incluida en el álbum Cosa Nuestra (1969), y ‘Idilio’, del disco Hecho en Puerto Rico (1993). Seguidores del artista cantaron y bailaron mientras ondeaban banderas de Puerto Rico, Ecuador y otros países latinoamericanos.

Ecuador se hizo presente en el fuineral de Willie Colón

Entre los asistentes estuvo Ángela Lebrón, quien expresó su despedida entre lágrimas. “Estamos despidiendo a uno de los mejores de la salsa. Él puso en alto el nombre de Puerto Rico”, dijo a EFE. Luego añadió: “Estamos diciéndole hasta luego, es como un familiar que se nos va, lo vamos a recordar”.

También acudió Emilia, una repartidora de comida que llevó una bandera de Ecuador. “Pedí permiso en el trabajo para venir y me lo dieron”, comentó mientras sonaba ‘Che Che Colé’. Como ella, varios admiradores dejaron sus labores para asistir al funeral de William Anthony Colón Román (1950-2026), conocido como Willie Colón, nacido y criado en el sur del Bronx.

Julia Colón Craig, esposa del fallecido cantante Willie Colón, reacciona al finalizar una misa pública este lunes, en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Ángel Colmenares

Antes del homenaje en las calles se celebró una misa en inglés y español en la catedral. El servicio fue encabezado por el obispo Joseph Espaillat, de origen dominicano, quien recibió el ataúd del músico a la entrada del templo y encabezó la procesión hasta el altar.

Durante la ceremonia, los hijos del artista, Diego y Alejandro Miguel, ofrecieron un panegírico. Alejandro recordó que su padre deseaba que su funeral se realizara en ese lugar. “Lo logramos”, afirmó.

El obispo Espaillat recordó que escuchaba la música de Colón desde pequeño por influencia de su padre. “Mi padre decía: ‘No hay trombón como ese, óyelo’”, señaló. El religioso cerró su mensaje con una frase del tema ‘El día de mi suerte’, interpretado por Héctor Lavoe junto a Colón: “Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará”.

Tras dos días de velatorio, el artista fue sepultado en una ceremonia privada. Su despedida reunió a seguidores que crecieron escuchando la salsa surgida en Nueva York y que formó parte de la historia de la Fania All-Stars.

