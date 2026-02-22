Willie Colón, el trombón que marcó una era musical

El pionero de la salsa murió en Nueva York a los 75 años y deja un legado que transformó la música latina por más de 60 años

Willie Colón falleció el sábado 21 de febrero, a los 75 años, en un centro médico de Nueva York. Su partida cierra un capítulo fundamental en la historia de la salsa y de la música latina contemporánea.

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña. Trombonista, compositor, productor y líder de banda, se convirtió en uno de los grandes pioneros del género. Desde muy joven firmó con Fania Records, sello decisivo en la expansión mundial de la salsa. Tenía 15 años cuando inició una carrera que más tarde superó los 30 millones de discos vendidos.

Colón dio al trombón un lugar protagónico y consolidó un sonido potente y urbano. Integró ritmos afrocaribeños con letras de contenido social que retrataron la vida latina en Nueva York.

Tras conocerse la noticia, Fania Records expresó su dolor por la partida de un artista cuyo sonido definió una era.

Voces de distintas generaciones acudieron a sus redes sociales para expresar el pesar que dejó su partida. El cantautor panameño Omar Alfanno, compartió en su perfil de Instagram: “Sus arreglos, sus canciones, su trombón y su voz inconfundible, llena del barrio, nos alegro por muchas décadas al punto de que hablar de la salsa sin mencionar su nombre es un pecado. En lo que a mí corresponde siempre le estaré agradecido por haber sido uno de los primeros salseros en darme la oportunidad como compositor cuando en 1988 me grabó el tema “El gran varón”. Nadie más que él podía imprimirle ese misticismo vocal que la hizo inmortal”.

El colombiano Fonseca agradeció su legado indicando: “Difícil escribir estas palabras entre la gratitud y la tristeza. La vida me dio el privilegio de compartir con el Maestro muchos momentos. Grabar “Estar Lejos” en Nueva York su ciudad, irnos de gira por Australia, me acompañó a grabar mi DVD Live Bogotá y muchos momentos más. La música nunca muere y las canciones del gran Willie Colón vivirán por siempre”.

Otros intérpretes también expresaron su pesar. Rauw Alejandro agradeció que abriera camino para nuevas generaciones; Marc Anthony escribió que su música vivirá para siempre; y Oscar D’León, junto a la agrupación Grupo Niche, lo recordaron como figura esencial de la cultura salsera.

Su abuela, raíz e inspiración

Su vínculo con la música nació en la infancia. Según CNN en Español, a los 12 años su abuela le regaló una trompeta y pagó sus clases. Dos años después eligió el trombón, instrumento que definió su identidad artística. Antonia Román Pintor también le enseñó español y reforzó en él la cultura boricua. Ese lazo quedó reflejado en la canción “Abuelita”, del álbum La Gran Fuga.

Ruptura entre gigantes

Aunque no muchos lo recuerdan, la relación entre Willie Colón y Rubén Blades pasó de ser una de las alianzas más influyentes de la salsa a una etapa de distanciamiento público. La enemistad comenzó tras un concierto en 2003 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, organizado para celebrar los 25 años del álbum Siembra.

Después del espectáculo, Colón acusó a Blades de no pagarle el monto acordado. Blades explicó que cobraría 350.000 dólares y que, una vez cubiertos gastos de producción, dividirían las ganancias restantes. Según su versión, solo recibió 68.000 dólares, lo que llevó a Colón a presentar una demanda en 2007 por 115.000 dólares.

En 2013, un tribunal de Puerto Rico falló a favor de Blades al determinar que la promotora utilizó fondos del concierto para saldar deudas sin autorización. Aunque figuras del género expresaron años después su deseo de una reconciliación, esta nunca se concretó. Pese a esa ruptura, Blades expresó públicamente sus condolencias a la familia de Colón.

Breve incursión en la política

Colón participó además en la vida pública. En 1994 se postuló como candidato republicano a la Cámara de Representantes por Nueva York, pero perdió ante el congresista José E. Serrano. En 1995 el gobernador George Pataki lo nombró miembro del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, desde donde apoyó iniciativas culturales y comunitarias vinculadas a la población latina.

La salsa pierde a uno de sus arquitectos. Su obra, sin embargo, permanece como referencia obligada en la historia de la música latina.

