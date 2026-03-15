Kiruba y Kudai reunieron nueve voces y nostalgia pop en su concierto en Guayaquil

Las dos agrupaciones se presentaron en el Centro de Convenciones de Guayaquil

Las integrantes de Kiruba durante el concierto en Guayaquil

La nostalgia fue la gran protagonista de la noche en el concierto que reunió a Kiruba (Ecuador) y Kudai (Chile), dos agrupaciones que marcaron a una generación en América Latina desde inicios de los años 2000. El espectáculo, que combinó pop, rock y recuerdos colectivos, reunió sobre el escenario a nueve artistas y ofreció un recorrido por algunos de los temas más recordados del pop latino de las últimas décadas.

La velada comenzó puntualmente a las 20:00 con Kiruba, que abrió el concierto en el Centro de Convenciones de Guayaquil con un emotivo recorrido por su historia musical el pasado 14 de marzo.

Antes de que las integrantes salieran al escenario, las pantallas proyectaron imágenes de sus inicios en televisión y momentos de su paso por Popstars, el reality que hace más de dos décadas dio origen al grupo ecuatoriano.

Jenny Villafuerte junto a Diana Rueda. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Tras el preámbulo audiovisual, María José Blum, Mariela Nazareno, Cecilia Calle, Gabriela Villalba y Diana Rueda aparecieron frente al público con amplias sonrisas, deteniéndose por unos segundos para contemplar el recinto lleno antes de iniciar el repertorio. Tenían que guardar en su memoria el que sería su último concierto como banda.

La primera canción de la noche fue Camina, el tema que escribieron juntas para su primer disco y que marcó el inicio de su historia musical.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante Dame, canción que incluye instrumentación andina. Por lo que se invitó al escenario a Luana Bacigalupo Blum, hija de María José, quien interpretó el rondador junto a su profesor, aportando más familiaridad a la noche.

Antes de interpretar Con todo lo que tengo, Gabriela Villalba se dirigió a los asistentes con un mensaje cargado de nostalgia: “Agradecemos a la gente que esta noche está recordando a su niño interior. Disfruten, porque esto es para ustedes”. Y así fue, entre el público había pósters, cuadernos, recortes y guantes que aparecieron a principios de la década del 2000 como mercancía de la banda pop.

Dicapo fue invitado a cantar La cumbia del olvido. Gerardo Menoscal//EXPRESO

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La presentación siguió con Me quedo contigo, del disco Baila la luna, y luego con Extraño tu luz, momento en el que las cantantes invitaron al público a replicar una coreografía colectiva que se extendió por todo el recinto.

La puesta en escena ganó fuerza con Eres, interpretada junto a cinco bailarines vestidos de negro. Aquí llegó el momento de Ceci para demostrar que quien marca el ritmo es ella. La noche continuó con Pensando en ti, tema de su segundo álbum que, pese a haber sido publicado hace más de 22 años, fue interpretado por primera vez en vivo durante este concierto.

Otro momento especial llegó con Alma, uno de los sencillos más recientes del grupo y escrito por Diana Rueda, cuando apareció en el escenario Jenny Villafuerte acompañando la interpretación con su guitarra.

La recta final del set incluyó Trotamundos, antes de que Kiruba cerrara su presentación con dos de sus canciones más emblemáticas: Quisiera y Mirando como un bobo.

El cierre desató la euforia del público que vio nacer al grupo en el reality Popstars, confirmando que, pese al paso del tiempo, las cinco integrantes mantienen una conexión intacta sobre el escenario.

Kiruba cantó 22 temas en el Centro de Convenciones de Guayaquil Gerardo Menoscal//EXPRESO

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Harakiri, la nueva etapa de Kudai

Tras la presentación de Kiruba, el escenario se preparó para el segundo acto de la noche. Pasadas las 22:00, apareció Kudai con el inicio de su tour Harakiri.

La pantalla principal mostró el nombre del grupo acompañado por flores de sakura flotando alrededor del logo, una estética inspirada en elementos visuales japoneses que define esta etapa de la banda.

Minutos después salieron al escenario Pablo Holman, Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda y Tomás Manzi, acompañados por Gabriela Villalba, quien esa noche participó en ambos conciertos.

El show comenzó con Morir de amor, seguido por Tal vez, canción que fue coreada por el público desde los primeros acordes.

El repertorio continuó con Tú, Lluvia de fuego, No te vayas, Calendario y Lejos de aquí, consolidando una primera parte marcada por el pop rock que caracterizó a la banda durante sus años de mayor popularidad.

En esta nueva etapa, Bárbara Sepúlveda asume un rol de liderazgo como voz femenina, mientras Nicole Natalino y Gabriela Villalba aportan un contraste vocal que equilibró dulzura y energía.

Las dos agrupaciones cantaron Sin Despertar Gerardo Menoscal//EXPRESO

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A medida que avanzaba el espectáculo, el sonido de la banda adoptó un carácter más rockero y melancólico, con guitarras más presentes que en las versiones de estudio.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó durante Sin despertar, la canción más optimista del repertorio del grupo. El tema sirvió como puente para reunir nuevamente a Kiruba sobre el escenario, logrando que los nueve cantantes compartieran la presentación.

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Durante la interpretación, Bárbara Sepúlveda alzó la bandera de Ecuador, gesto que fue celebrado con entusiasmo por el público.

En conjunto, el show logró reunir los grandes éxitos que llevaron a Kudai al éxito latinoamericano desde 2004. Ahora, con sus cinco integrantes de gira, el escenario adquiere mayor presencia y permite que cada miembro proyecte su propia identidad artística.

Este reencuentro, especial y único entre Kiruba y Kudai, se sintió como un sueño para Gabriela, quien pudo unir las dos versiones artísticas que han marcado su vida.

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