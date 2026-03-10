Expreso Playlist: Kiruba y su ‘Cumbia del olvido’ como despedida musical

La música ecuatoriana suma nuevos lanzamientos. Yilda Banchón presenta el sencillo ‘Completito tú’, acompañado de un video oficial. Por su parte, Paulatinamente anuncia Exilio, una mixtape que aborda procesos de ruptura y transformación. Mientras tanto, en el rubro del pop, la banda femenina Kiruba estrena una nueva versión de ‘Cumbia del olvido’, tema de su disco Baila la luna (2004).

‘Cumbia del olvido’ (Kiruba)

La banda ecuatoriana Kiruba acaba de presentar una nueva versión de ‘Cumbia del olvido’. La canción, publicada originalmente en 2004 en el disco Baila la luna, el segundo de su discografía, llega ahora con un sonido actualizado. El quinteto, formado por Gabriela Villalba, Cecilia Calle, María José Blum, Mariela Nazareno y Diana Rueda, dio a conocer esta versión para promocionar sus nuevos conciertos en el país, previstos para el 12 y 14 de marzo. El tema funciona como una despedida de los escenarios con las canciones que marcaron su trayectoria.

‘Completito tú’ (Yilda Banchón)

La cantante ecuatoriana Yilda Banchón lanzó el sencillo ‘Completito tú’, una canción de corte tropical pensada para dedicar y bailar. El tema llegó acompañado de un video oficial y forma parte de una nueva etapa en la carrera de la artista.

Tras el estreno, Banchón reaccionó en redes sociales a los comentarios que recibió sobre el lanzamiento. En un video publicado en sus plataformas, la cantante explicó que esta vez las críticas le afectaron emocionalmente y pidió mayor apoyo al talento ecuatoriano. “Les voy a contar por qué esta vez sí me afectó”, expresó.

A pesar de los cuestionamientos, la intérprete señaló que parte del público ha compartido el tema en redes y agradeció a quienes han escuchado la canción. También invitó a los usuarios a tener mayor empatía al opinar en internet. El tema cuenta con la participación de una orquesta juvenil que aporta un toque salsero.

Exilio (Paulatinamente)

La cantante ecuatoriana Paulatinamente, nombre artístico de Paula Fernández, presentó EXILIO, un mixtape que reúne varias canciones desarrolladas durante un proceso personal marcado por la ruptura, el duelo y la transformación.

En el mensaje que acompaña el anuncio, la artista explica que el proyecto nace de una etapa de cambios. “Este mixtape ha atravesado conmigo la ruptura, el duelo y la transformación. Ese momento en el que algo se muere… El después”, escribió.

El trabajo también aborda temas como el desarraigo y la migración emocional. Según la cantante, el proyecto habla de “amar hasta quemarte” y de “aprender a habitar un cuerpo mutante, un alma cambiante, un territorio que todavía no se siente tuyo”.

Exilio cuenta con colaboraciones de Amantina, Bierazaki y Perrag4ta, con producción musical de Ángel Mena.

