Expreso Playlist: Habitantes de Papel se presentan con 'Pardonne moi, chat noir'

En la variedad está el gusto, dice el popular adagio, y esta lista de reproducción se adueña de ese concepto. En esta edición de Expreso Playlist hay rock, electrónica y reggae. Es momento de ponerse al día con los estrenos nacionales.

Pardonne moi, chat noir (Habitantes de Papel)

La banda Habitantes de Papel presenta su primer sencillo Pardonne moi, chat noir y concreta su debut en plataformas digitales. El proyecto se formó en 2016, como una evolución de una experiencia previa en el pop-punk, pero su desarrollo tomó tiempo por distintos procesos personales y por la pandemia. En septiembre de 2024, el grupo decidió avanzar de forma definitiva y enfocarse en la creación de un álbum, tras casi dos años de trabajo constante.

El tema que abre esta etapa es Pardonne moi, chat noir (Gato negro), tema que les ayudó a definir el sonido del disco, explican. La canción aborda la responsabilidad personal y la toma de decisiones, dejando de lado la idea de culpar a la suerte o a factores externos. El uso del francés surge como una elección creativa que acompaña el tono emocional del tema y el concepto general del proyecto.

El grupo está liderado por Christian Contreras, vocalista que reside en Lima, mientras el resto de integrantes se encuentra en Guayaquil. Esta distancia ha dado forma a un proceso de trabajo híbrido, basado en sesiones virtuales y encuentros presenciales puntuales. En lo musical, el sencillo muestra influencias del rock alternativo y el pop-punk actual, con referencias a Bring Me The Horizon, Linkin Park, Blink-182 y Man with the mission. El disco se estrenará este año y abre el camino para futuras presentaciones en Ecuador y Perú.

Montañita (Norka)

La cantante quevedeña vuelve a la carga a la música con un nuevo tema de corte electrónico.

Este 2026 presenta Montañita, una canción inspirada en la famosa playa de la provincia de Santa Elena, la cual es el epicentro de la fiesta veraniega a nivel nacional.“Les dejo un regalito de carnaval en Spotify. Disfrútenla, gócenla y compártanla en sus historias de feriado”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram para promocionar la canción. Montañita fue producida por @jochillsound.

Me duele el cora (Luis Alcívar)

El cantante guayaquileño Luis Alcívar presenta Me duele el cora, un sencillo de pop reggae con influencias de afrobeat que aborda el desamor desde una clave contemporánea. La canción fue grabada y producida en Guayaquil por Luis Cortez (X-TEZ) y marca un nuevo paso en la etapa creativa del artista, tras la circulación de sus reversiones de clásicos ecuatorianos.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en el Teatro Caupolicán y la Feria Pulsar de Chile, además de giras por Ecuador, Colombia y Chile.

