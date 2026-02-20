Johann Vera fue el presentador digital en Premio Lo Nuestro invitado por Instagram

El cantante ecuatoriano Johann Vera participó en la más reciente edición de Premio Lo Nuestro como presentador digital de la alfombra, tras ser invitado por Meta, a través de su plataforma Instagram. Su rol estuvo enfocado en la cobertura musical del evento, con contenidos diseñados para redes sociales y un formato centrado en la conversación directa con los artistas invitados.

El acercamiento orgánico con los artistas

Vera explicó que la propuesta de Instagram no contemplaba entrevistas formales, sino encuentros espontáneos con los músicos presentes. “No querían entrevistas, querían básicamente como amigo de los artistas y que simplemente hablaran y se divirtieran muy a lo muy a como es Instagram”, señaló. Según detalló, el contenido debía ser orgánico y mostrar “el lado instagrameable de la alfombra y del evento en sí”, en línea con el enfoque digital de la cobertura.

Durante su participación, Johann Vera conversó con artistas como Sech, Ha*Ash y Cristian Castro. Sobre este último encuentro, afirmó: “Cristian Castro fue un momento muy especial para mí porque es alguien que admiro demasiado, que me encanta su música”. Meta seleccionó únicamente a dos creadores para esta cobertura digital: Elián Gallego como presentadora general en Estados Unidos y Johann Vera como responsable del contenido musical.

Johann Vera lució un diseño del ecuatoriano Nathan Herbert

Príncipe Andrés: ¿cómo afecta el escándalo Epstein a la monarquía británica? Leer más

En la alfombra roja, el artista ecuatoriano vistió un diseño del creador Nathan Herbert, quien cuenta con raíces indígenas ecuatorianas y reside actualmente en México. Vera relató que conoció su trabajo a través de medios de moda internacionales como Vogue y que decidió contactarlo directamente.

“Le decía que gracias por poner el nombre de Ecuador en alto”, indicó, al explicar que ya había usado diseños suyos en los Latin Grammy y que optó por repetir la colaboración en Premio Lo Nuestro, reforzando así la presencia ecuatoriana tanto en la música como en la moda del evento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!