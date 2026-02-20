Premio Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores categoría por categoría

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center en Miami, Florida, con una participación de artistas de diversos géneros que compitieron por reconocimientos en lo mejor de la música latina. Los ganadores comenzaron a anunciarse desde la mañana, antes del inicio de la ceremonia, mediante redes sociales y plataformas de transmisión en vivo. Entre los artistas más destacados en las premiaciones se encontraban Bad Bunny, Karol G, Shakira, Camila Fernández y Carín León, según los listados oficiales de ganadores.

Mar Rendón y Johann Vera se reúnen Leer más

El reconocimiento incluyó categorías generales, urbano, pop, tropical y música mexicana, con resultados que reflejaron la diversidad de estilos dentro de la música latina. En varias de las categorías principales, los artistas con mayor presencia en nominaciones lograron consolidar sus trabajos con premios, mientras que algunas colaboraciones también recibieron menciones destacadas.

En total se entregaron galardones en 44 categorías. Además, cinco artistas serán homenajeados con premios especiales: Juanes, con el Premio a la Trayectoria; Paloma San Basilio, con el Premio a la Excelencia; Arcángel, con el premio Ícono Urbano; Los Bukis, con el premio Legado Musical; y Manolo Díaz con el premio Visionario.

Lista de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026



Artista del Año: Bad Bunny

Canción del Año: TMF – Bad Bunny

Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Combinación Femenina: Brujería – Yuridia & Majo Aguilar

Colaboración Crossover del Año: Lost In Translation – Carín León & Kacey Musgraves

La Mezcla Perfecta del Año: Que Me Quiera Ma’ – Marc Anthony & Wisin

Tour del Año: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Artista Revelación del Año Femenina: Camila Fernández

Afrobeat del Año: Soleao – Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año Urbano: Bad Bunny

Artista Femenina Del Año – Urbano: Karol G

Canción Del Año Urbano: Latina Foreva – Karol G

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano: Bum Bum – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Artista Pop Masculino Del Año: Maluma

Canción del Año Pop: Con Otra – Cazzu

Mejor EuroSong – Pop/Urbano: 6 De Febrero – Aitana

Canción Mariachi/Ranchera Del Año: Sin Llorar – Yuridia

Canción Norteña Del Año: Rey Sin Reina – Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista Masculino Del Año Música Mexicana: Carín León

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!