Mar Rendón y Johann Vera se reúnen con el nuevo elenco de MasterChef Celebrity

Los cantantes Johann Vera y Mar Rendón se reunieron esta semana en Bogotá, Colombia, tras varios meses sin verse. Su amistad sigue siendo fuerte, luego de un año de haber terminado el reality show MasterChef Celebrity, en el cual afianzaron lazos.

Aunque tenían un par de años de amistad, su paso por el famoso programa logró que hasta sus carreras se unieran con el lanzamiento de Julieta y Romeo, una balada que fue de las más sonadas en 2024.

Este octubre de 2025 se reencontraron en Bogotá, ciudad en donde Johann está filmando una película y Mar está promocionando su nuevo sencillo Pero no tanto. Coincidentemente con esta visita, también se encuentran en la capital colombiana los nuevos participantes de MasterChef Celebrity en su edición 2025. Y como el par autodenominado “Ryan y Sharpay de Ecuador” sigue teniendo buenos lazos de amistad con la producción del reality, fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de Giovanna Andrade.

En las historias de los nuevos participantes se pudo notar la buena onda que están teniendo en esta primera semana en Colombia y cómo se han lastimado al cocinar. Dedos cortados, quemaduras y rayaduras presentan en las manos los 23 invitados para esta nueva temporada.

Pero esto no quedó ahí: Mar Rendón y Johann Vera compartieron un reel en Instagram (que ya suma más de 288 mil reproducciones) junto a todos los participantes e invitaron a sus seguidores a escribir quién era su favorito. Sin embargo, entre los comentarios resaltaron opiniones divididas y, hasta el momento, no hay ningún participante nuevo que destaque por su popularidad.

La lista completa de los participantes a MasterChef Celebrity Ecuador 2025

1. Monserrath Astudillo

2. Frickson Erazo

3. Mara Topic

4. Jorge Campozano

5. Giovanna Andrade

6. Hugo Quintana

7. Erika Toa Russo

8. Ana Paula Buljubasich

9. Ricardo Perotti

10. Karime Borja

11. Naykim Tzamarenda

12. Fer Guevara (de Las Lolas)

13. Nexar Gómez

14. Carlos Luis Andrade

15. Sebastián Guayasamín

16. Josh Paredes

17. Bastián Napolitano

⁠18. Sonia Luna

19. Andy Suzuki

20. Blanko

21. El Jose

22. Nicole Pinilla

23. Beber Espinoza

