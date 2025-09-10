Mar Rendón anuncia su nuevo sencillo Pero No Tanto: "Es para todos mi exes"

El video se grabará en Colombia y el estreno será a finales de mes

Mar Rendón en la presentación de Pero No Tanto.

Mar Rendón reunió a sus fanáticos en el restaurante Carl’s Jr. del complejo Supercines Orellana, en Guayaquil, para presentar su más reciente sencillo Pero No Tanto. La cita fue organizada por Radio Disney e Intergroup, la nueva disquera de la artista.

El encuentro vespertino inició con la cantante interpretando Solo ruido y Tibio, seguidas por las baladas Antes de que me vaya y Si fuera yo. Los asistentes eran sus fans, conocidos como 'Marcianos', corearon cada tema vistiendo camisetas negras y diademas alusivas a su club de fans en forma de extraterrestres.

Mar Rendón y la sorpresa que le hizo su club de fans. Álex Lima// Expreso

Sonido con influencias de cumbia y guitarras eléctricas

Durante el evento, Rendón habló de la propuesta de su nuevo tema, que mezcla elementos de cumbia con guitarras eléctricas. “La honestidad y la crudeza dentro de la letra” es lo que más destaca de la canción, explicó la artista. Además añadió que tiene mucho de su humor.

El videoclip oficial será grabado en Colombia y su estreno está previsto para finales de este mes. Además, confirmó que presentará el sencillo en Perú el próximo mes como parte de su promoción internacional.

Fans de Mar Rendón. Álex Lima// Expreso

Inspiración y confesiones personales

Rendón reveló que escribió Pero No Tanto inspirada en sus exrelaciones. “Ningún exnovio me ha dicho nada por alguna canción publicada, pero uno sí me dio un like al video de expectativa de Pero No Tanto”, dijo entre risas. La artista añadió que actualmente está soltera y espera seguir así por un largo tiempo. De su último tema confirmó: "Está inspirado en todos mis exes".

Presencia de Master Chris e Intergroup

El lanzamiento contó con la presencia de Master Chris, productor y dueño de Intergroup, quien acompañó a la artista en la presentación. La organización informó que el evento tuvo “casa llena” y culminó con un meet and greet con la artista que se tomó foto con todos los asistentes.

