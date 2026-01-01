La muerte del docente Víctor Estrada fue presenciada por sus familiares en Guayaquil

El hermano de la víctima contó cómo sucedió el ataque en el suroeste de Guayaquil

Julián Estrada, hermano de Víctor Hugo Estrada Jara, una de las últimas víctimas de la violencia en 2025 en Ecuador, aseguró a EXPRESO que la muerte de su hermano se produjo por una bala perdida y no de manera selectiva, como inicialmente la Policía Nacional indicó en un informe interno.

Te invitamos a leer | ¿Quién fue Víctor Estrada, el docente universitario que murió por una bala perdida?

Durante el velorio de Víctor Hugo Estrada, docente universitario, realizado el jueves 1 de enero de 2026, el familiar señaló que el error cometido por los uniformados que participaron en el levantamiento se debió al apuro por las celebraciones de fin de año. “Tienen derecho como cualquiera, pero la balacera no era para él, como se entendía al llamarlo sicariato en el parte policial”, dijo.

Según Julián, el ataque se produjo a las 17:30, cuando él regresaba con sus dos sobrinos (hijos de Julián) y su padre de comprar un monigote en los alrededores del sector de La Chala.

Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote Leer más

Familiares presenciaron la tragedia en el suroeste de Guayaquil

Mientras Víctor Hugo, su padre y los dos menores caminaban por la calle 4 de Noviembre, sujetos en una motocicleta dispararon hacia un hombre que pasaba junto a ellos. “Mi hermano traía de la mano a mi hijo menor de 7 años. Ellos tuvieron que gritar por ayuda porque veían al tío con un tiro en la cabeza… La escena para ellos fue terrible”, aseguró.

Julián conoció de la tragedia al llegar a casa unos minutos después. A unas cuadras observó que la Policía Nacional se encontraba en un procedimiento en la calle mencionada, que además estaba bloqueada al paso de vehículos.

“Me di la vuelta y vine a la casa. Al llegar veo a mi mamá llorando y me dijo ‘Huguito, Huguito’ y yo pensaba que era alguna broma; luego me dijo que le habían disparado a mi hermano y yo seguía sin creerlo”, mencionó, aún sorprendido y con lágrimas a punto de caer.

El impacto en la familia y la comunidad universitaria

A pesar de la tristeza, Julián se compuso y continuó relatando que su familia estaba consternada por lo ocurrido, y que hasta alumnos de la universidad donde trabajaba Víctor Hugo y compañeros de trabajo llegaron al velorio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!