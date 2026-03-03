¿Quién era el funcionario del Teodoro Maldonado asesinado en Guayaquil?

El hombre fue acribillado mientras salía de su domicilio para cumplir con su jornada laboral, la mañana de este martes 3

Exteriores del área de Emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

La espiral de violencia que golpea a Guayaquil sumó una nueva víctima la mañana de este martes 3 de marzo. Carlos Maruri Torres, jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en el sur de la ciudad.

El crimen se registró alrededor de las 08:25 en la cooperativa Justicia y Libertad, cuando el funcionario se alistaba para salir hacia su trabajo. Según información preliminar, Maruri, de 45 años, se encontraba dentro de su vehículo blanco, de placas GTI-9925, estacionado frente a su vivienda.

Testigos relataron que en las inmediaciones había un automóvil sospechoso y dos motocicletas con ocupantes que aguardaban a pocos metros.

En cuestión de segundos, varios sujetos armados descendieron y dispararon directamente contra el conductor. Tras el ataque, los implicados huyeron del sitio sin que se reporten detenciones inmediatas.

Las detonaciones alertaron a los familiares del funcionario, quienes salieron al escuchar los disparos y lo hallaron sin vida dentro del automotor.

Personal de Criminalística acudió al lugar para recoger evidencias balísticas y levantar el procedimiento correspondiente, mientras se acordonaba el perímetro.

Unidades especializadas de la Policía revisaron registros de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape y establecer responsabilidades.

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo se expresó consternación por la muerte del directivo, en tanto las autoridades buscan determinar si el hecho guarda relación con su labor dentro de la institución.

