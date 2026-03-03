Expreso
crimen y carro incendiado en vía a la costa
Así quedó la furgoneta en la que estaba la víctima. Los atacantes la incendiaron pese a que él estaba en su interior.CORTESÍA

Crimen en vía a la costa: Hombre fue asesinado y quemaron su carro con él dentro

En este sector de Guayaquil se comenta sobre presuntos casos de extorsión a moradores

El ciudadano Jorge Cirino, de 58 años, fue víctima de un atentado armado que terminó de forma trágica cuando desconocidos incendiaron el vehículo en el que se encontraba.

El hecho ocurrió este martes 3 de marzo mientras la víctima se dirigía a recoger a trabajadores del recinto Zafando, ubicado en la vía a la costa, en Guayaquil.

Según testigos, el hombre permanecía dentro de su furgoneta, preparándose para iniciar la jornada laboral, cuando varios sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Desesperación por furgoneta incendiada

Los atacantes prendieron fuego al vehículo con la víctima aún en su interior, lo que provocó momentos de desesperación entre los moradores del sector.

Familiares y amigos lograron rescatarlo antes de que el automotor fuera consumido completamente por las llamas y lo trasladaron de inmediato hasta su vivienda. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Tras lo ocurrido, personal de Criminalística y unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Habitantes del sector señalaron que en la zona varios ciudadanos han sido víctimas de extorsiones y robos en los últimos meses, por lo que no se descarta que este hecho violento esté relacionado con actividades delictivas vinculadas a estos delitos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

