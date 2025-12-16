Inseguridad en Los Olivos 2: Así ingresaron los ladrones en ciudadela de Los Ceibos

Al menos cuatro tipos, a bordo de un vehículo negro, atacaron a un ciudadano en este sector del norte de Guayaquil

Residentes de Los Olivos II, en el sector de Los Ceibos, expresaron preocupación por los controles de seguridad en la garita de acceso a la ciudadela.

La presencia de cuatro sujetos que le intentaron robar a un hombre dentro de la ciudadela Los Olivos II generó preocupación y temor entre los habitantes de este sector del norte de Guayaquil.

El hecho sucedió la noche del domingo 14 de diciembre, cuando el ciudadano llegaba de pasear con un perro. Al ingresar a la vivienda, dos tipos se bajaron de un carro negro y lo siguieron.

Pero salieron inmediatamente, tras escucharse los ladridos de la mascota, según quedó registrado en el video de una cámara de seguridad.

En el vehículo había dos sospechosos más: uno que no alcanzó a bajarse y otro que cerró desde adentro la puerta delantera del copiloto.

Delincuentes habrían usado tarjeta clonada

“¿Cómo entraron?”, era la pregunta que se hacían los habitantes de esta ciudadela, a la que se ingresa con la etiqueta electrónica o TAG, para residentes, o la autorización en el caso de visitantes.

El Comité de Los Olivos II respondió a los habitantes de la ciudadela en un comunicado, en el que se aseguró que “la revisión del reporte de entradas y salidas del sistema de TAG permitió determinar que el TAG utilizado por los delincuentes fue clonado”.

La administración anunció que se desactivó la tarjeta del morador, al que se la habrían clonado, mientras se revisaban los protocolos de acceso y se reforzaba la seguridad.

Pero la explicación no satisfizo a todos los moradores. Una de las residentes dijo a EXPRESO que "el sistema de control mediante TAG, que tenemos en la ciudadela, no ha funcionado, lo que es muy preocupante".

El hecho sucedió a una semana de que hombres armados ingresaran violentamente a la ciudadela Colinas de Los Ceibos, y secuestraron a un residente, un exmilitar que fue dado de baja de las Fuerzas Armadas, y que tiene antecedentes por delincuencia organizada.

Por aquí se ingresa a la ciudadela Los Olivos II, en el sector de Los Ceibos, norte de Guayaquil

Esto mostró la fragilidad de los sistemas de control y vigilancia en las ciudadelas privadas, cuyas rejas y muros ya no impiden que la delincuencia ingrese y ponga en peligro a sus habitantes.

Para la residente de Los Olivos, "esta situación se torna cada vez más alarmante y resulta que los 'presos' resultamos nosotros porque por seguridad implementamos medidas que finalmente nos encierran en nuestras propias casas".

