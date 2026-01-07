UNE denuncia despidos de docentes pese a promesa oficial de estabilidad laboral

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, durante un pronunciamiento público sobre la situación del magisterio fiscal.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que el inicio de las actividades laborales de 2026 estuvo marcado por la notificación de terminaciones de contratos a docentes del sistema fiscal. La alerta surgió tras la difusión de oficios oficiales del Ministerio de Educación (MinEdec) que confirman la finalización de contratos ocasionales con fecha 31 de diciembre de 2025.

RELACIONADAS Ministerio de Educación denuncia el abandono de miles de raciones escolares

Según la UNE, esta decisión contradice un compromiso asumido días antes por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gilda Alcívar. El 29 de diciembre de 2025, en una reunión con el gremio, la funcionaria habría asegurado que no existirían despidos, debido a que el año lectivo se encuentra en curso.

Contratos terminados en pleno año lectivo

Los documentos difundidos por la UNE corresponden a oficios emitidos por direcciones distritales del Ministerio de Educación. En ellos se notifica formalmente la “terminación de contrato ocasional” por cumplimiento de plazo, amparada en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

Uno de los oficios señala textualmente que “el plazo de duración del presente contrato rige hasta el 31/12/2025, y terminará al vencimiento del plazo convenido, sin necesidad de notificación”. El documento precisa además que esta finalización “no causará pago de indemnización”.

La UNE habla de contradicción oficial

Para el gremio docente, la aplicación de estas terminaciones vulnera lo ofrecido por la ministra. En su publicación en la red social X, la UNE sostuvo que “señaló claramente que no habría despidos ya que el año lectivo está en curso y con ello se garantizaba la estabilidad laboral”.

La organización considera que la medida afecta tanto a profesores con contratos ocasionales como a aquellos con nombramiento provisional. A su criterio, la decisión rompe la confianza entre el magisterio y las autoridades educativas en un momento clave del calendario escolar.

📢 ¡NO AL DESPIDO DE MAESTROS!



Desde la UNE denunciamos que al iniciar la actividades laborales de este 2026 en educación, MinEdec inició el despido de docentes, pese a que en la reunión con la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gilda Alcívar, el 29 de diciembre de 2025,… pic.twitter.com/Avldql2l1H — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) January 6, 2026

Déficit docente y riesgo educativo

La UNE también alertó sobre el contexto estructural del sistema educativo fiscal. De acuerdo con el gremio, Ecuador enfrenta un déficit superior a los 64.000 docentes, una cifra que (aseguran) compromete la calidad y continuidad del proceso educativo.

“Despedir maestros no solo es injusto, sino irresponsable y atenta contra el derecho a la educación de nuestros estudiantes”, señaló la UNE en su pronunciamiento. El gremio advierte que menos docentes implica sobrecarga laboral, aulas saturadas y menor atención pedagógica.

Anuncio de movilización nacional

UNE pide teletrabajo docente y que Ministra Gilda Alcívar reconsidere su decisión Leer más

Frente a este escenario, la UNE ratificó una movilización nacional para el próximo 29 de enero. La convocatoria busca visibilizar la situación de los docentes desvinculados y exigir garantías de estabilidad laboral dentro del sistema fiscal.

“El sistema educativo se defiende en las aulas y en las calles”, concluye el mensaje difundido por la organización, que anticipa nuevas acciones si no existe un cambio en la postura del Ministerio de Educación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!