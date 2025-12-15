Identidad de género en escuelas: ¿por qué la ministra pedirá ampliación a la Corte?

La ministra revisa el protocolo y sostiene que el nuevo texto se enfoque en no violencia y no discriminación

La ministra destacó la creación de viviendas universitarias como parte de las estrategias para mejorar el acceso a la educación superior.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, anunció que el protocolo sobre identidad de género en el sistema educativo será revisado y reformulado. La funcionaria aseguró que el documento actual excede lo dispuesto por la Corte Constitucional y que el nuevo texto se ajustará estrictamente a su dictamen.

La declaración se dio durante una entrevista en Tc Televisión en la que la ministra abordó el estado del sistema educativo, el presupuesto, la infraestructura escolar y las tensiones con sectores gremiales. En ese contexto, aclaró que el Gobierno no eliminará el protocolo, pero sí redefinirá su alcance.

Protocolo de identidad de género: qué exige la Corte Constitucional

La ministra explicó que la existencia del protocolo no es una decisión discrecional del Ejecutivo, sino una obligación derivada de un dictamen constitucional. “Es un documento que hay que elaborarlo porque responde a un dictamen de la Corte Constitucional”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que el contenido debe ceñirse únicamente a lo ordenado por el alto tribunal. “Estamos trabajando para tener un documento que responda estrictamente a lo que solicita la Corte y no ampliar a temas de adoctrinamiento”, enfatizó.

El eje central del nuevo protocolo, según la ministra, será garantizar principios básicos. “La lectura correcta de lo que ha dispuesto la Corte se basa en no violencia y no discriminación”, afirmó, al tiempo que recalcó que esos valores forman parte de la línea del actual Gobierno.

Desde su perspectiva, el sistema educativo no debe incorporar contenidos que, a su criterio, corresponden al mundo adulto. “Los niños no tienen que aprender cosas de adultos”, señaló durante la entrevista.

Revisión jurídica y límites del documento

La funcionaria indicó que el rediseño del protocolo está en manos de los viceministerios y del equipo jurídico del Ministerio. El objetivo es evitar interpretaciones extensivas que desborden el marco constitucional.

“No se puede ampliar a temas que no corresponden a la formación académica y estudiantil”, reiteró, al justificar la necesidad de una eventual ampliación o aclaración ante la Corte Constitucional.

Este anuncio se produce en medio de cuestionamientos de sectores educativos y sociales que han advertido riesgos de retrocesos en derechos. Frente a ello, la ministra defendió que la revisión busca seguridad jurídica y claridad normativa para las instituciones educativas.

La autoridad insistió en que el documento final deberá proteger a los estudiantes frente a cualquier forma de violencia, sin imponer lineamientos que no estén expresamente ordenados por la Corte.

Diálogo con gremios y clima educativo

El debate sobre el protocolo coincide con tensiones entre el Ministerio y la Unión Nacional de Educadores (UNE). La ministra confirmó que recibió una solicitud formal de reunión y aseguró que responderá en los próximos días.

“Soy una mujer de diálogo”, dijo, y cuestionó que antes de conversar se convoquen movilizaciones. Añadió que las decisiones deben basarse en indicadores y no en discursos políticos.

En ese marco, el protocolo de identidad de género se ha convertido en uno de los temas más sensibles del actual debate educativo. La ministra dejó claro que el Gobierno mantendrá una postura alineada con la Constitución y con su visión de formación integral.

Infraestructura escolar: diagnóstico y preparación para el invierno

Por otra parte uno de los grandes desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación es la infraestructura escolar. La ministra reconoció que muchas escuelas aún carecen de condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes, lo cual es más crítico durante la temporada invernal. Por ello, el viceministro de Gestión Educativa fue asignado con la tarea de revisar el estado de las infraestructuras, especialmente en las zonas más afectadas por el clima.

“El objetivo es que el inicio del próximo año lectivo en mayo no se vea afectado por la falta de espacios dignos”, indicó la ministra. Además, adelantó que se están tomando medidas para mejorar las condiciones en las que los estudiantes retornan a clases, incluyendo una mayor preparación en infraestructura antes de la temporada de lluvias.

Becas y ayudas: 430,000 vidas transformadas en 2025

La ministra destacó que uno de los logros más significativos del Gobierno en el ámbito educativo ha sido el incremento de las becas y ayudas económicas. En 2025, se entregaron 430,000 becas, una cifra que representa un cambio positivo en la vida de miles de estudiantes. “Esto significa 430,000 vidas que han cambiado y han tenido mejores oportunidades”, enfatizó.

Este programa tiene como objetivo principal ampliar el acceso a la educación superior, un sector crucial para el desarrollo del país. Además, la ministra anunció que en 2026 se proyecta aumentar esta cifra para asegurar que más estudiantes tengan la oportunidad de acceder a estudios superiores.

Educación superior: presupuesto y universidades

Otro tema importante abordado por la ministra fue el presupuesto para la educación superior. A pesar de las críticas sobre posibles recortes, la ministra aclaró que el presupuesto para 2026 será 59.7 millones de dólares más que el propuesto para 2025, garantizando así un aumento para las universidades públicas. La distribución de los recursos no será discrecional, sino que se basará en un criterio técnico que considere la ejecución presupuestaria y los indicadores de calidad académica de las universidades.

“24 universidades recibirán un aumento, y 7 tendrán una disminución debido a sus indicadores de desempeño”, explicó la ministra, destacando que esta es una medida dinámica y que las universidades tienen la posibilidad de mejorar su situación en el futuro.

El Proyecto CASA Ú: mejorando el acceso a la educación superior

En relación al acceso a la educación superior, la ministra también comentó sobre el proyecto CASA U, una iniciativa del presidente Daniel Noboa que tiene como objetivo crear viviendas universitarias en universidades públicas para permitir que más estudiantes de otras provincias accedan a la educación superior sin que el costo de la movilidad sea un obstáculo. Este proyecto se implementará en fases, comenzando con 9 universidades, y permitirá aumentar los cupos disponibles.

“CASA U busca mejorar el acceso a la educación superior, especialmente para los estudiantes de provincias alejadas de las principales ciudades”, señaló la ministra. Este proyecto busca nivelar la oferta educativa a nivel nacional, asegurando que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en universidades de calidad, sin importar su lugar de residencia.

Tecnología en las aulas: hacia una educación más moderna

La ministra también abordó el tema de la modernización tecnológica en las escuelas. En este sentido, destacó que, además de mejorar la infraestructura física, se está trabajando en una reforma curricular que incorpora la tecnología de manera transversal a lo largo de toda la educación básica y media. Esto incluye materias como educación financiera, educación ciudadana y educación vial, que buscan fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

“Lo importante no solo es la conectividad, sino cómo se usa la tecnología”, agregó la ministra, resaltando que los estudiantes no solo deben estar conectados, sino también formados en valores y habilidades para la vida.

