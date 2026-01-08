Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Supercopa España

Real Madrid y Atlético de Madrid chocan en la semifinal de la Supercopa, con el pase a la final ante FC Barcelona en juego

Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán un nuevo capítulo del clásico madrileño cuando se enfrenten en la semifinal de la Supercopa de España 2026, con un objetivo claro: ganar para avanzar a la final y medirse ante FC Barcelona, vigente campeón del torneo.

El esperado duelo se disputará este jueves 8 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

Las bajas del Real Madrid para la semifinal

Real Madrid, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, llega a este compromiso con bajas sensibles. La más importante es la ausencia de Kylian Mbappé, quien no podrá ser parte del encuentro debido a una lesión. Tampoco estará disponible el defensor Éder Militao, afectado por molestias físicas.

Vinícius comandará el ataque de Real Madrid. EFE

A pesar de ello, los Merengues mantienen un poderoso frente ofensivo liderado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo.

La alineación de Real Madrid será con Thibaut Courtois en el arco; Valverde, Asencio, Rüdiger y Carreras en defensa; Camavinga, Tchouaméni y Bellingham en el mediocampo; y Rodrygo, Vinícius y Gonzalo en la delantera.

Atlético de Madrid y sus ausencias para el duelo clave

En la otra vereda estará Atlético Madrid de Diego Simeone, que también afronta el partido con algunas ausencias importantes. Los Colchoneros no podrán contar con Nico González ni Clément Lenglet por lesión.

El once de Atlético de Madrid estaría conformado por Jan Oblak; Llorente, Pubil, Hancko y Ruggeri; Simeone, Koke, Gallagher y Baena; además de Álvarez y Sorloth en el ataque.

Atlético Madrid buscará sorprender a Real Madrid. EFE

El ganador de este clásico avanzará a la final de la Supercopa de España 2026, donde ya espera FC Barcelona, que aseguró su boleto tras golear 5-0 en la otra semifinal. El conjunto azulgrana buscará revalidar el título conseguido en la edición pasada.

Dónde ver EN VIVO la Supercopa de España 2026 en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO se podrá seguir a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

