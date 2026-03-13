Óscar 2026: Cinco candidatas a mejor película llegan sin director nominado

Frankenstein aparece con nueve candidaturas, incluida mejor película. Pero su director, Guillermo del Toro, no fue nominado.

Diez películas han sido nominadas en los premios Óscar, pero cinco de ellas -justamente las que van a leer a continuación- llegan sin director nominado, situación que las hace retroceder frente a sus colegas más privilegiadas. Sin embargo, nada está dicho hasta que los dioses del destino decidan premiarlas a pesar de haber viajado sin aparente capitán al mando.

Ellos son, de acuerdo con el orden de este artículo: Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos, Joseph Kosinski, Kleber Mendonça Filho y Clint Bentley. Guarde esos nombres y apellidos… volverá a saber de ellos por sus talentos.

Los dados están echados. La alfombra roja ya está siendo colocada en las aceras del Boulevard de Hollywood. Los fanáticos se aprestan a dirigirse a las graderías construidas para albergarlos. Nuevas estrellas están por resplandecer este próximo domingo 15 de marzo.

Frankenstein, actor secundario nominado

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Narra la obsesión del doctor Frankenstein (Oscar Isaac), científico y maestro que desafía a la muerte creando vida a partir de despojos humanos. La criatura o monstruo (Jacob Elordi), inocente al inicio, busca amor y es rechazado, lo que termina generando venganza y soledad. El público se pregunta: ¿es que algún día se llegará a jugar a ser Dios?

Pero debo aclararlo: esta película no va exactamente por ese camino. Se adentra en la intimidad del alma, en los sentimientos y en las relaciones personales, en el amor, el rechazo y el deseo por parte de la criatura.

Del Toro apuesta por el poema de la existencia e impone un melodrama grandilocuente, de gran estilo visual apoyado en magnas iconografías. La música, bien montada, es un martillazo a las sienes. El vestuario y la dirección artística la elevan hasta convertirla en un espectáculo deslumbrante, aunque por momentos revela cierta lentitud.

Peca por exceso de metraje y el guion refleja el entusiasmo de su director, pues impone sus ideas sobre el libro de Mary Shelley. Creo que no ganará el premio. Debido a ello copio la frase final que aparece en pantalla: “Y así, el corazón se rompe, pero aun roto, convive”.

Nueve nominaciones: Mejor película, actor secundario (Jacob Elordi), guion adaptado, cinematografía, vestuario, maquillaje y peinados, partitura original, diseño de producción y sonido.

Bugonia, nominada su actriz principal

Dos jóvenes conspiradores -uno de ellos Teddy (Jesse Plemons), injustamente olvidado por los votantes- secuestran a una gran ejecutiva (Emma Stone), convencidos de que se trata de una alienígena.

Es un thriller psicológico que aborda la paranoia y que funciona como un espejo de una sociedad conspirativa que cree validar su propia visión del mundo. Todo parece irreal, hasta que finalmente se evidencia cómo la verdad pierde fuerza frente a las creencias que cada persona decide sostener.

Rodada en VistaVision, muestra un ambiente cerrado y ordenado que contrasta con la locura mental de los secuestradores. Pienso que no ganará el premio en esta categoría. Muchos críticos la consideraron extraña, repetitiva y con diálogos excesivos.

Cuatro nominaciones: Mejor película, actriz (Emma Stone), guion adaptado y partitura original.

F1 La película, con algunos pilotos reales



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Un piloto veterano (Brad Pitt) regresa a la Fórmula Uno para ayudar a un novato. Se trata de un espectáculo visual de alto octanaje cuya propuesta cinematográfica inmersiva coloca al espectador dentro del monoplaza. El manejo de cámaras logra transmitir una sensación de velocidad pocas veces experimentada en una sala de cine.

A ello se suma el hecho de que fue filmada en circuitos reales del campeonato, lo que añade adrenalina a la experiencia del espectador. También incorpora temas de redención y superación, aunque la trama resulte previsible. Carece, sin embargo, de un montaje sólido, lo que provoca cierto caos visual.

Debo advertir que esto no es un documental. La trama utiliza licencias creativas “para maximizar el drama y la emoción”. La inclusión de pilotos reales como Charles Leclerc, por ejemplo, aporta autenticidad a este universo ficticio creado para el filme. No parece que vaya a ganar; la ausencia de una nominación a dirección suele ser un mal síntoma.

Cuatro nominaciones: Mejor película, montaje, sonido y efectos visuales.

El agente secreto, la apuesta brasilera

Historia ambientada en el Brasil de 1977. Marcelo, también conocido como Armando o Fernando Alves, huye de su violento pasado y busca refugio en Recife durante el carnaval. Su objetivo es reconectarse con su hijo, pero termina convirtiéndose en el blanco de un sistema represivo.

En síntesis, se trata de una mezcla de cine de suspenso y un crudo retrato de un período político complejo. De ritmo pausado y fragmentado, con exceso de personajes que no siempre son presentados con claridad, El agente secreto se vuelve por momentos mecánica y los intentos de humor resultan repetitivos.

Aun así, destaca por su atmósfera de suspenso y por su crítica al autoritarismo, a la vez que muestra la lucha de un individuo contra un sistema que busca destruirlo.

Es probable que esta producción brasileña no llegue al podio de agradecimientos, pero confirma que Brasil sigue conquistando espacio en el cine internacional y que, tarde o temprano, terminará llevándose la ansiada estatuilla.

Cuatro nominaciones: Mejor película, actor (Wagner Moura), película internacional (Brasil) y mejor elenco.

Sueños de trenes

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Robert Grainier trabaja en la construcción de puentes ferroviarios. Tras una tragedia personal, intenta seguir adelante con su vida en medio de la modernización y la creciente soledad.

Nos encontramos ante una meditación profunda sobre la pérdida, el aislamiento y la transformación del paisaje rural frente al avance del progreso industrial. Es, probablemente, la cinta más sensible de ese 2025 que ya quedó atrás.

Es posible que su camino termine en la página de las nominaciones, no por falta de virtudes sino por la presencia de colosos que le impiden avanzar más. Sueños de trenes es una buena película, con una actuación notable y un director —Clint Bentley— injustamente olvidado.

Cuatro nominaciones: Mejor película, guion adaptado, cinematografía y canción original (Train Dreams).

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