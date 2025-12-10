Crítica de Cine. Bugonia, ¿una visión audaz del futuro del cine?

Crítica de Bugonia: Emma Stone y Jesse Plemons brillan en el filme más oscuro y provocador de Yorgos Lanthimos

Teddy Gatz (Jesse Plemons) y su novia secuestran a Michelle Fuller (Emma Stone), presidenta de una poderosa corporación farmacéutica que, según ellos, es una alienígena. Buscan interrogarla y hallar pruebas de su supuesto plan: destruir el planeta Tierra.

A medida que el cautiverio avanza, el detective privado Casey Boyd (Stavrós Hawkins) investiga el caso, mientras las líneas entre la realidad y la paranoia, así como las verdaderas identidades de los personajes, se vuelven borrosas. El caos incluye a su primo autista Don (Alman Delbis) y a su madre Sandy Gatz (Alicia Silverstone).

Bugonia: La critica de Jorge Suárez

Mezclar ciencia ficción, comedia, drama, invasiones alienígenas, salud mental y clases sociales no es tarea fácil. Sin embargo, el director griego Yorgos Lanthimos sortea los escollos con su estilo siempre original, que lo ha llevado al Óscar (Pobres Criaturas, 2023), junto con una claridad punzante y ese sol abrasador que marca la cinematografía del largometraje (118 minutos).

También se apoya en el sólido guion de Will Tracy y Robbie Ryan. Pero todo esto será difícil de digerir para quienes no son seguidores de un filme que es una mezcla de géneros sujetos al sello inconfundible del director. Sus obras suelen presentar actuaciones singulares, aunque a veces bordean un discurso forzado.

Al analizar las actuaciones, los aplausos van para Emma Stone y, sobre todo, para Jesse Plemons, quien entrega la mejor interpretación de su carrera y se perfila como uno de los candidatos más fuertes al Óscar 2026.

Como pieza surrealista, que transita entre la realidad y la fantasía, Bugonia se vuelve ferozmente audaz. Lanthimos la conduce hacia su obra más tenebrosa y sombría hasta ahora.

Aun así, no la descarte: está frente al cine hipermoderno, una mirada hacia el rumbo que podría tomar el séptimo arte en las próximas décadas. Además, plantea un mensaje ecológico relacionado con los peligros que acechan al planeta.

Es una cinta polémica, especialmente para el público más conservador, pues en cierta forma retrata la posible decadencia de la raza humana.

Bugonia, una palabra griega

Un dato adicional: ¿qué significa Bugonia? Es una palabra griega proveniente de antiguos ritos mediterráneos sobre la generación espontánea de abejas a partir del cadáver de un buey sacrificado, simbolizando que de la muerte puede surgir la vida.

El término expresa nuestra paranoia digitalizada, las conspiraciones y la idea de que la vida persiste o renace de formas inesperadas.

Sugiero verla como si Bugonia fuera una sopa de letras, como las que EXPRESIONES ofrece de lunes a sábado.

CALIFICACIÓN: **** 1/2

