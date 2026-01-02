Caos en vía a la costa: Viajeros quedaron atrapados en congestión para ir a la playa

El embotellamiento se registraba incluso desde la avenida del Bombero, en Los Ceibos, en la mañana de este 2 de enero

Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) intentaron dirigir a los conductores en vía a la costa, que estuvo saturada.

Molestias e incomodidad acompañaron a los conductores en la mañana de este viernes 2 de enero, cuando la vía a la costa se saturó en el sentido que va desde Guayaquil hacia los balnearios.

En redes sociales, usuarios como Alexander Aldaz reportaron que el tráfico estaba colapsado incluso desde la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos.

En videos quedó registrado cómo la fila de autos se extendía por varios kilómetros hasta llegar al peaje, donde se realizaban controles a los viajeros que salían a la playa.

Muchos aprovecharon que este viernes es feriado en Ecuador, decretado por el presidente Daniel Noboa, para dirigirse a las playas de Santa Elena u otras provincias costeras.

Nueva ciclovía se planifica en Guayaquil, mientras la existente sigue abandonada Leer más

ATM se movilizó en vía a la costa

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) movilizó a su personal para intentar controlar el flujo vehicular, algo que no se conseguía hasta pasadas las 10:00.

"Nuestros agentes de ATM se encuentran desplegados en vía a la costa, debido al alto flujo vehicular en el sentido hacia Chongón", indicó la entidad en una publicación en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el accionar de los agentes no satisfizo a ciudadanos como Peter Zambrano, quien en esa misma plataforma comentó: "Pues tienen colapsada toda la vía hasta Los Ceibos. ¡No sé si es mejor que no hagan nada…!".

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!