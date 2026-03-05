¿Podía Cuba quemar documentos de su embajada tras su expulsión de Ecuador?

Tras la expulsión del embajador cubano, funcionarios quemaron documentos en su embajada en Ecuador. ¿Es legal la medida?

Funcionarios de la embajada cubana queman documentos tras la expulsión del embajador en Quito.

El ambiente en la embajada de Cuba en Quito se tensó luego de que el gobierno ecuatoriano declarara non grata a su embajador y solicitara que todo el personal abandonara la sede antes del viernes 6 de marzo de 2026.

Te invitamos a leer | Ahora es Cuba: los países con los que Daniel Noboa ha tenido una relación tensa

En respuesta, funcionarios de la misión diplomática comenzaron a quemar documentos sobre la terraza del edificio. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa describió la escena con humor: “Fue una parrillada de papeles”.

En una entrevista realizada, Noboa cuestionó la necesidad de destruir la documentación. “Capaz no eran documentos diplomáticos, capaz era otra cosa”, afirmó, sugiriendo dudas sobre el contenido real de los papeles quemados.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Destrucción de documentos: una práctica diplomática común

Aunque para muchos pueda parecer un acto extremo, destruir archivos dentro de una embajada no es inusual cuando las misiones deben salir rápidamente de un país anfitrión.

Casos internacionales lo respaldan:

Afganistán, 2021: Tras la llegada de los talibanes, las embajadas de Estados Unidos y España destruyeron rápidamente discos duros, visas y otros documentos para proteger información confidencial de colaboradores locales. Estados Unidos, 2020: Ante la orden de cierre del gobierno estadounidense, el Consulado General de China en Houston quemó documentos confidenciales en sus instalaciones para evitar que la información sensible quedara expuesta antes de abandonar la sede. Brasil, 2003: Diplomáticos iraquíes quemaron grandes cantidades de archivos tras la caída de Saddam Hussein, siguiendo el protocolo habitual para evitar que la información del régimen anterior fuera interceptada.

Estas acciones se realizan por razones de seguridad y confidencialidad, no por ilegalidad, y forman parte de procedimientos de emergencia en la diplomacia internacional.

Convención de Viena: respaldo legal para proteger documentos

La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece el marco legal que regula la actuación de embajadas y consulares.

El artículo 24 indica que los archivos y documentos diplomáticos son inviolables “en todo momento y dondequiera que se hallen”. Esto significa que el Estado receptor (en este caso Ecuador) no puede interferir con los documentos de la misión, incluso después de la expulsión del personal.

Noboa habló sobre lo ocurrido con la embajada de Cuba y sobre sus viajes Leer más

Por su parte, el artículo 45 aclara que cuando se interrumpen relaciones diplomáticas, los archivos deben ser respetados. De manera práctica, esto permite que los documentos se protejan mediante su destrucción antes de abandonar la embajada, evitando que información confidencial quede expuesta.

Polémica pública versus normas diplomáticas

La quema de documentos en plena terraza captó la atención de medios y ciudadanos. Para el público puede parecer un acto irregular, pero los expertos señalan que estas medidas buscan proteger datos sensibles y que no implican ninguna infracción legal.

La percepción negativa surge porque la acción fue visible y no se comunicó previamente, pero, desde el punto de vista diplomático, es una práctica reconocida y amparada por tratados internacionales.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!