El presidente Daniel Noboa habló sobre la supuesta
El presidente Daniel Noboa habló sobre la supuesta "parrillada de papeles" en la Embajada de Cuba, entrevistado en una radio.EXPRESO

Noboa habló sobre lo ocurrido con la embajada de Cuba y sobre sus viajes

El mandatario adelantó que el 13 de marzo se firmará un acuerdo comercial con Estados Unidos

  • Mariela Rosero Ch.

El miércoles 4 de marzo del 2026, el Gobierno de Ecuador expulsó al embajador de Cuba. Entrevistado en Canela, este jueves 5, el presidente Daniel Noboa habló de "la parrillada de papeles", en relación a que se vio a un funcionario quemando papeles en la terraza de esa delegación. "No sabía qué parte de la dieta cubana era cocinar papeles. Se han ido a la terraza a quemar un pocotón de papeles, todo papel diplomático puede salir en valija diplomática".

Además, a Noboa le preguntaron sobre sus viajes al extranjero y las críticas por el poco tiempo que pasa en Ecuador. "Me quedaría en Olón con mis hijos, con mi perro, hasta tengo una nueva mascota, un burro que se cree unicornio, un burrito en Olón, hay un burro pinto finísimo, se llama Aquiles", respondió.

Sobre los viajes, el presidente de la República sostuvo que el 13 de marzo firmará un acuerdo comercial con Estados Unidos y recalcó que eso se logra con viajes, con interacción directa, no con una llamada o por Zoom.

"Si quieres una potencia, un país gran comprador de productos de alimentos tienes opciones en el mundo y si no te presentas es imposible lograr un crecimiento. Eso hemos hecho, hace cinco o seis años el comercio era de menos de 500 millones de dólares entre dos países, hoy es de 2.500 millones. También han regalado el sistema de la UAFE, de control para lavado de activos, en tecnología para sistema fronterizo, nos regalaron 10 mil becas para capacitación en IA", dijo.

