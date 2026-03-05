Apple renueva su ecosistema: iPhone 17e, MacBooks con chip M5 y el iPad Air

Desde la MacBook Neo hasta un iPhone más accesible, Apple presentó una serie de dispositivos que amplían su catálogo.

Estos son los próximos lanzamientos de la compañía.

Apple inició marzo con una nueva ronda de anuncios centrada en ampliar su catálogo de dispositivos dentro de su ecosistema. La compañía presentó nuevos productos en tres de sus líneas principales: iPhone, MacBook e iPad, apostando por una combinación de modelos más accesibles y actualizaciones de rendimiento en sus equipos más potentes.

Los anuncios incluyen el nuevo iPhone 17e, una versión más económica dentro de la familia iPhone 17, además de una renovación en su línea de laptops con la MacBook Neo, la MacBook Pro con chip M5 Pro y Max, además de una actualización de la MacBook Air y también a todo esto se suma una nueva generación del iPad Air con chip M4, que refuerza la oferta de tabletas de la compañía.

Con estas incorporaciones, Apple busca ampliar su alcance hacia nuevos usuarios sin dejar de actualizar su hardware de alto rendimiento.

iPhone 17e: el modelo accesible que amplía la familia iPhone

El nuevo dispositivo estará disponible en negro, blanco y rosa pálido y contará con opciones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento. apple

Apple presentó el iPhone 17e como la opción más asequible dentro de la línea iPhone 17, manteniendo características clave del ecosistema de la marca, pero con un precio más competitivo.

Según la compañía, el dispositivo ofrece “una relación costo-beneficio increíble”, manteniendo varias de las tecnologías recientes del iPhone:

Chip: A19 de última generación fabricado en 3 nanómetros

Pantalla: Super Retina XDR de 6,1 pulgadas

Cámara: sistema Fusion de 48 MP con capacidad de grabación en 4K Dolby Vision

Seguridad: Face ID y botón de acción personalizable

Conectividad: módem celular C1X diseñado por Apple

Carga: USB-C con carga rápida (hasta 50 % en 30 minutos)

Carga inalámbrica: compatible con MagSafe y Qi2

Almacenamiento: desde 256 GB

En cuanto a disponibilidad, Apple anunció que el equipo puede reservarse desde el 4 de marzo y llegará a las tiendas a partir del 11 de marzo, con un precio inicial de $599.

MacBook Neo: el portátil más accesible de Apple



Dentro de la familia MacBook, una de las novedades más llamativas es la MacBook Neo, un modelo que busca acercar el ecosistema Mac a un público más amplio con un precio más bajo.

Apple describe este dispositivo como un portátil que combina diseño, autonomía y rendimiento cotidiano en un formato más accesible. John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de la compañía. afirmó: “no hay ningún otro portátil como este”.

El equipo pesa 1,23 kg y estará disponible en cuatro colores, incluyendo plata, índigo, rosa nube y un tono cítrico. apple

En cuanto sus características técnicas, Apple ha confirmado:

Procesador: chip A18 Pro, el mismo utilizado en el iPhone 16 Pro

Pantalla: Liquid Retina de 13 pulgadas

Resolución: 2408 × 1506 píxeles

Brillo: hasta 500 nits

Memoria: 8 GB de RAM

Batería: hasta 16 horas de autonomía

Cámara: FaceTime HD de 1080p

Conectividad: Wi-Fi 6E y Bluetooth 6

Puertos: dos USB-C y entrada de auriculares

Sistema operativo: macOS

La MacBook Neo puede reservarse desde el 4 de marzo y llegará a las tiendas el 11 de marzo, con un precio inicial cercano a $599 dependiendo de la configuración.

MacBook Pro y MacBook Air: potencia renovada con chip M5

De igual manera, Apple actualizó su línea de laptops más potentes con la llegada del chip M5, que impulsa tanto a la MacBook Pro como a la MacBook Air de nueva generación. Estos equipos mantienen el diseño característico de Apple, pero incorporan mejoras en rendimiento, eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial gracias a la evolución de Apple Silicon.

1) MacBook Pro (M5 Pro y M5 Max)

La nueva MacBook Pro llega con los procesadores M5 Pro y M5 Max, orientados a usuarios profesionales que trabajan con edición de video, programación o diseño. Teniendo entre sus características principales:

Nuevos chips M5 Pro y M5 Max

Mayor rendimiento gráfico para tareas profesionales

Mejoras en velocidad de almacenamiento

Optimización para tareas de inteligencia artificial

Integración completa con el ecosistema Apple

2) MacBook Air con chip M5

La MacBook Air también recibe una actualización con el chip M5, enfocada en usuarios que buscan un equipo ligero pero potente para productividad diaria. Entre sus principales características se incluyen:

Chip M5 de nueva generación

Diseño delgado y ligero característico de la línea Air

Mejora en eficiencia energética

Optimización para aplicaciones del ecosistema Apple

Con estas actualizaciones, Apple refuerza su estrategia de mantener una gama de portátiles que cubra desde usuarios casuales hasta profesionales.

iPad Air: una actualización para la gama media de Apple



El dispositivo cuenta con un chip M4, dos generación más que sus versiones anteriores. apple

El iPad Air también forma parte de los anuncios de la compañía, consolidándose como una opción equilibrada dentro del catálogo de tabletas. El dispositivo se ofrece en dos tamaños de pantalla, ampliando las posibilidades de uso tanto para productividad como para entretenimiento.

Siguiendo la información dentro del sitio oficial de Apple, las principales innovaciones son:

Pantallas: modelos de 11 y 13 pulgadas

Diseño: formato delgado y ligero característico del iPad Air

Compatibilidad: accesorios del ecosistema Apple

Optimización: rendimiento mejorado para multitarea y aplicaciones creativa

Uso de Apple Intelligence

El iPad Air estará disponible a partir del 11 de marzo, con precios iniciales aproximados de $599 para el modelo de 11 pulgadas y $799 dólares para el de 13 pulgadas.

Con estos anuncios, Apple refuerza su estrategia de ampliar su ecosistema con dispositivos que cubren distintos perfiles de usuario: desde quienes buscan su primer equipo dentro de la marca hasta profesionales que requieren mayor potencia.

