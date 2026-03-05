Curso vacacional Bomberos Jr. regresa al Museo del Bombero en Guayaquil

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil relanza el vacacional “Bomberos Jr.” para niños y adolescentes

Durante el período vacacional del ciclo Costa, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) vuelve a abrir las puertas del curso vacacional “Bomberos Jr.”, una iniciativa que busca enseñar a niños y adolescentes herramientas básicas para actuar ante emergencias y fortalecer la cultura de prevención desde temprana edad.

El programa se desarrolla en el Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix Luque Plata”, ubicado frente al barrio Las Peñas, y ofrece una experiencia educativa distinta para el tiempo libre. Con un costo accesible de $25, las inscripciones se realizan de manera presencial de martes a sábado, entre las 10:00 y las 17:00.

Los cuatro niveles de Bomberos Jr.

El curso está estructurado en cuatro niveles, cada uno adaptado a diferentes edades y con actividades específicas.

Nivel I (7 a 9 años): Se dicta de martes a viernes, del 4 al 27 de marzo de 10:00 a 13:00, y del 24 de marzo al 17 de abril de 14:00 a 17:00.

Xtreme II (10 a 12 años): Programado de martes a viernes, del 3 al 20 de marzo, de 14:00 a 17:00.

Adventure III (12 a 13 años): Se desarrolla de martes a viernes, del 31 de marzo al 17 de abril, de 10:00 a 13:00.

Desafío al Límite IV (13 a 16 años): Se dicta los sábados, del 7 al 28 de marzo, de 10:00 a 13:00.

Cada nivel combina teoría y práctica, adaptando los contenidos a la edad de los participantes y garantizando un aprendizaje progresivo en temas de seguridad y prevención.

¿Qué aprenden los niños en Bomberos Jr.?

El vacacional Bomberos Jr. ofrece contenidos directamente vinculados con el trabajo bomberil y la prevención de emergencias. Los niños y adolescentes que participan en el programa reciben formación sobre temas esenciales como el equipo y la seguridad del bombero, el uso y manejo básico de extintores, así como técnicas con cuerdas y nudos, además de prácticas con mangueras y chorros de agua.

La propuesta no se limita a la teoría, pues los participantes tienen la oportunidad de experimentar de manera práctica cómo reaccionar ante una situación de emergencia. La institución organizadora ha insistido en que la prevención comienza en el hogar y que los niños pueden convertirse en agentes de cambio dentro de sus familias y comunidades.

