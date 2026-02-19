Programa multidisciplinario impulsa confianza y habilidades sociales infantiles

Un vacacional con enfoque pedagógico y psicosocial que fortalece la autoestima, la creatividad y las habilidades sociales de niñas y niños a través del juego y la expresión artística.

En una época en la que los diagnósticos parecen definir la mirada sobre la infancia, surge “Descubriendo Talentos” como una propuesta que apuesta por lo contrario: mirar a niñas y niños desde sus capacidades y no desde sus dificultades. El programa nace de la necesidad de ofrecer un espacio donde puedan reconocerse valiosos, fortalecer su autoestima y construir un autoconcepto positivo, lejos de etiquetas y limitaciones.

Impulsado por las especialistas Maria Gracias Contreras, Maria Paula Ortega y María José Toledo, el vacacional propone un enfoque pedagógico y psicosocial que prioriza el descubrimiento y la visibilización de habilidades individuales. Para sus voceras, se trata de acompañar a cada niño en el reconocimiento de aquello que lo hace único, reforzando talentos, intereses y recursos personales que muchas veces pasan desapercibidos en entornos tradicionales.

Un vacacional que fortalece emociones y habilidades sociales

El juego es el eje central del programa. No se entiende como un simple momento recreativo, sino como una herramienta poderosa de aprendizaje y expresión emocional. A través del juego libre y dirigido, los niños pueden exteriorizar afectos, pensamientos e inquietudes que, en ocasiones, no logran expresar con palabras. De esta manera, se abre un espacio respetuoso donde cada forma de comunicación es validada.

El teatro y la expresión artística también cumplen un rol fundamental. Mediante el juego de roles y la puesta en escena de situaciones cotidianas, los participantes exploran emociones, ensayan respuestas y desarrollan empatía. "Ver representadas experiencias propias o ajenas permite reflexionar, comprender y fortalecer habilidades sociales sin exponer directamente vivencias personales, favoreciendo un aprendizaje colectivo", aseguran.

Niñez sin etiquetas descubre su verdadero potencial

Uno de los principales diferenciadores del programa es su equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de la psicología, la comunicación, la psicopedagogía, el teatro, la expresión corporal y el deporte. "Esta diversidad de miradas permite un acompañamiento integral y adaptado a los distintos ritmos de aprendizaje. El proceso inicia con espacios de escucha a las familias, lo que facilita conocer las características, intereses y necesidades de cada niño", alegan las voceras.

Durante los módulos, los participantes desarrollan habilidades sociales y comunicacionales en un entorno que promueve la inclusión y el respeto por la diversidad. "Aprenden que no existe una única forma válida de comunicarse: las palabras, los gestos, el cuerpo y el arte también construyen significado. Además, se fomenta la cooperación, el liderazgo y el sentido de pertenencia, fortaleciendo valores como la empatía y la aceptación", enfatizan.

El vacacional culmina con un show y una muestra de talentos y emprendimientos, un espacio que permite visibilizar los procesos vividos y celebrar los logros alcanzados. Más que una exhibición final, es una oportunidad para que las familias reconozcan el esfuerzo de sus hijos y para que los niños experimenten la satisfacción de compartir lo creado.

