Ecotec impulsa innovación juvenil en el Hult Prize Pitch Day

El Hult Prize Pitch Day permitió que estudiantes de distintas carreras aplicaran conocimientos académicos en proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Hult Prize Pitch Day en la Universidad Tecnológica Ecotec se convirtió en un escenario académico donde el aula trascendió hacia la práctica real. Organizado por el Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el evento permitió que estudiantes de distintas carreras estructuraran proyectos con metodología, mentoría especializada y enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidando así un aprendizaje aplicado.

Más allá de la competencia, la jornada representó un proceso formativo que inició meses atrás con talleres, sesiones de mentoría y evaluaciones preliminares. Los equipos —entre ellos Off Menu (ganador), VITA (segundo lugar) y ALLOY (tercer puesto)— atravesaron una fase de preclasificación que exigió investigación, validación de problemas reales y desarrollo de modelos de negocio sostenibles.

Aprender haciendo: la innovación como experiencia académica

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ana María Gallardo Cornejo, destacó que este tipo de espacios responden al compromiso institucional de transformar el conocimiento en acción. “Hemos ido paso a paso creando oportunidades y hoy contamos con un concurso internacional que impulsa la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización”, señaló, resaltando que el Centro Impulso ECOTEC, inaugurado en octubre de 2024, se ha convertido en un eje transversal para todas las facultades.

En la misma línea, Efrén Avilés Moreno, coordinador del Centro Impulso ECOTEC, explicó que el objetivo principal es desarrollar cultura de innovación en la comunidad universitaria. “Programas como el Hult Prize y el próximo proceso de pre-incubación permiten que los estudiantes vivan experiencias intensas de aprendizaje, trabajando con mentores que aportan desde su experiencia profesional”, manifestó.

Evaluación con visión profesional

El componente académico se fortaleció con la presencia de un jurado de alto nivel, integrado por profesionales del sector empresarial, tecnológico y social. Los estudiantes dispusieron de cuatro minutos para exponer sus proyectos y responder preguntas estratégicas, lo que puso a prueba su capacidad de síntesis, argumentación y dominio técnico.

Esta dinámica no solo evaluó la viabilidad de las propuestas, sino también competencias clave como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y comunicación efectiva, habilidades esenciales en la formación universitaria contemporánea.

Proyectos con enfoque social y multidisciplinario

Uno de los proyectos más destacados fue VITA, una aplicación orientada a mejorar la atención en salud mediante un sistema de orientación inteligente de síntomas. Fabio Mosquera, CEO del proyecto y estudiante de Enfermería, explicó que la aplicación permite clasificar síntomas en menos de dos minutos, orientar al usuario sobre la urgencia del caso y facilitar la generación de citas médicas.

“Cada tres de diez pacientes en urgencias requieren atención prioritaria; los otros siete presentan síntomas leves. VITA busca optimizar el flujo del sistema de salud y reducir la saturación hospitalaria”, sostuvo. La propuesta integra criterios de la ODS 3 (Salud y Bienestar), incluyendo prevención en salud mental y atención 24/7. El equipo proyecta una expansión hacia Latinoamérica, con un mercado potencial de 250 millones de usuarios.

Asimismo, los demás proyectos reflejaron la diversidad académica de ECOTEC, al reunir estudiantes de negocios digitales, ingeniería, sistemas inteligentes y ciencias de la salud. Esta interacción permitió que las ideas evolucionaran desde distintas perspectivas profesionales, enriqueciendo el proceso formativo.

Formación con impacto global

El Hult Prize es una plataforma internacional que conecta a estudiantes universitarios con retos globales alineados a la Agenda 2030. Para los participantes de ECOTEC, esta experiencia significó enfrentarse a estándares de competencia internacional, fortaleciendo su visión estratégica y su preparación para escenarios globales.

