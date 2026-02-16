Universidad ECOTEC impulsa carrera para creadores de contenido

El aumento de creadores de contenido en Ecuador es evidente en redes sociales, pero también en el mercado laboral. Empresas, agencias y organizaciones ya no solo buscan comunicadores o marketers tradicionales, sino perfiles capaces de producir videos, gestionar comunidades digitales, analizar métricas y convertir audiencias en resultados concretos. Esta realidad ha impulsado a varias universidades a diseñar propuestas académicas específicas que profesionalicen una actividad que, hasta ahora, muchos jóvenes ejercen de manera empírica.

Katherine Calero, decana de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad de la Universidad Ecotec, explica que la creación de la Licenciatura en Creación de Contenidos y Gestión de Audiencias responde directamente a esa demanda. “Esta carrera nace como respuesta a las nuevas oportunidades de desarrollo productivo que se están dando en el ecosistema digital y a los nuevos perfiles profesionales que está demandando el mercado laboral”, afirma. Según detalla, el programa integra investigación rigurosa, ética en la difusión, producción multimedia y estrategias de segmentación para conectar con públicos específicos.

El nuevo profesional: Un creador de contenido estrátegico

Desde la coordinación académica, Ronnie Paredes añade que el diagnóstico fue claro: paneles de expertos, empleadores y egresados coincidieron en que se necesitaba “un nuevo perfil que conjugue habilidades teóricas y prácticas”. En sus palabras, “una simple revisión en LinkedIn muestra que todas las empresas están buscando un creador de contenidos”. No se trata únicamente de grabar o editar, sino de diseñar la estrategia completa: idear el contenido, ejecutarlo en múltiples formatos —video, audio, texto— y posicionarlo para generar ventas, reputación o impacto social.

Frente al auge de influencers y creadores empíricos, ECOTEC apuesta por una formación estructurada y multidisciplinaria. Cortesía

La propuesta académica incluye materias concretas como Transmedia Content Lab, Portafolio de Contenido Creativo y Monetización y Modelos de Negocio, donde el estudiante aprende a transformar su idea en un producto rentable. También incorpora storytelling en audio y video, redacción creativa, fundamentos de marketing y análisis del “consumer insight”, es decir, la comprensión del dolor o necesidad del consumidor. “Lo que queremos es darles una base sólida para que puedan aplicar ese conocimiento y lograr resultados en menor tiempo”, sostiene Paredes.

Una formación estructurada para los creadores de contenido

En un entorno marcado por la inteligencia artificial y cambios constantes en plataformas digitales, la universidad apuesta por la adaptabilidad. “No queremos que el estudiante aprenda solo una herramienta, sino que sepa adaptarse al ecosistema tecnológico”, enfatiza Paredes. Así, la academia asume un rol estratégico: convertir la intuición digital en formación estructurada, integrar ética y responsabilidad social en la economía creator y preparar profesionales capaces de sostener su marca personal o integrarse a equipos corporativos con una visión integral y competitiva.

