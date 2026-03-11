Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Necesitamos verdadera participación democrática

Si cambiásemos a esos líderes arrogantes por otros más cercanos y empáticos, podríamos proteger el sistema democrático.

Un estudio de cuatro académicos israelíes muestra que el apoyo a líderes que rompen reglas no refleja un rechazo a la democracia, sino que se explica por la “polarización afectiva”: si un líder que admiramos combate a las élites que detestamos, nos importa poco que ignore algunas normas.

Esto sugiere que la frustración de los votantes no es con la democracia como sistema, sino con las personas que la gestionan. Si cambiásemos a esos líderes arrogantes por otros más cercanos y empáticos, podríamos proteger el sistema democrático.

La democracia a veces pierde apoyo por sus éxitos: cuando se convirtió en el sistema de las clases dirigentes, poblado por burócratas distantes y jerga incomprensible, dejó de sentirse como una causa inspiradora. Por eso, la solución no es más democracia, sino una más participativa y conectada con la gente, que responda a sus demandas y sea realmente accesible para todos.

Pablo Pesantez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Lo acordado en Miami

  2. Alfonso Albán | El pelo vuelve a crecer

  3. Andrés Isch | El valor de la belleza

  4. Sophia Forneris | Del rebusque al algoritmo

  5. Iñigo Balda | China, el gigante silencioso

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  2. Botafogo vs Barcelona SC: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa Libertadores

  3. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  4. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  5. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

Te recomendamos