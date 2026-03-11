El voto que decidirá dónde dormirán los miles de "sin techo" de París

Los favoritos a la alcaldía plantean soluciones antagónicas: aumentar las plazas de acogida o trasladarlas a las afueras

Cada noche, entre 3.000 y 4.000 personas -la mayoría migrantes- carecen de un techo para dormir en París. Ante este problema social, los dos candidatos favoritos en los comicios municipales del 15 y 22 de marzo proponen soluciones contrapuestas: un aumento de las plazas de acogida en la capital o su drástica reducción y traslado a la periferia.

Frente a la sede del Ayuntamiento de París, se repite cada tarde la misma escena. Al menos un centenar de migrantes en situación precaria acuden a los puestos de dos oenegés para buscar, 'in extremis', una cama en la que pernoctar.

"No tengo adónde ir. He estado yendo a los albergues de día, donde puedo comer y asearme, pero no tengo un lugar para dormir", cuenta a EFE Benedicte, una estudiante congoleña de 26 años que prefiere no ser filmada.

La joven llegó a Francia a mediados de 2023 solicitando asilo político. Sin embargo, las autoridades francesas desestimaron su solicitud y, desde junio de 2025, se quedó sin el alojamiento temporal que le brindaba la organización France Terre d’Asile.

Benedicte, quien asegura no tener familia en Francia y "apenas conocidos", explica que la falta de documentación le dificulta conseguir un trabajo y, por tanto, su inserción social. En su país, era estudiante de gestión informática, precisa.

Junto a ella, otras decenas de personas buscan cada día un techo en la capital francesa: familias monoparentales con niños en edad escolar, mujeres solas y jóvenes demandantes de asilo. "El perfil es variado", aclara la portavoz de la oengé Utopia 56, Marie-Hélène Ba, en declaraciones a EFE.

"Buscamos alojamiento para todo el mundo, sin requisitos. Tenemos, eso sí, un criterio de vulnerabilidad porque las plazas son escasas. Damos preferencia a los menores no acompañados, a las mujeres solas y a las familias con niños", señala la voluntaria, cuya organización mantiene convenios con instituciones públicas y particulares para la acogida de urgencia.

VIDEO | Limitar alquileres y las viviendas sociales, en el centro de las elecciones municipales en Francia. pic.twitter.com/me6E3nVTQe — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 10, 2026

Oenegés temen desmantelamiento de albergues

Ante las municipales del domingo uno de los temores de las oenegés es que las plazas se reduzcande manera aún más drástica, como ha sugerido la candidata conservadora Rachida Dati, favorita en los sondeos junto al socialista Emmanuel Grégoire, del mismo color que el de la alcaldesa saliente, Anne Hidalgo, quien no opta a la reelección.

Alquileres y viviendas sociales, en el centro de las municipales en Francia Leer más

Las organizaciones humanitarias denuncian que en las juntas de distrito controladas por la derecha -especialmente en el oeste de la ciudad- ha sido más difícil habilitar polideportivos y gimnasios municipales como alojamiento de urgencia.

RELACIONADAS España regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal

La candidatura de Dati -controvertida ministra de Cultura hasta hace pocas semanas y que enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción pasiva y tráfico de influencias el próximo septiembre- propone "recuperar el espacio público" y aboga por erradicar la mendicidad y los campamentos urbanos. Estima que París está saturada y pide trasladar la acogida al extrarradio de la capital.

Grégoire, por su parte, apuesta por la creación de 4.000 plazas de urgencia, muchas de ellas a través de la requisición de viviendas que lleven vacías al menos cinco años, una medida de difícil encaje legal pero muy popular entre el electorado de izquierdas.

"Acogerlos no sería especialmente caro", estiman desde Médecins du Monde, que recientemente calculó que bastaría con que el consistorio capitalino dedicase el 1 % de su presupuesto anual (unos 110 millones de euros).

El portavoz de la oenegé, Milou Borsotti, refutó los argumentos de un supuesto "efecto llamada". "No creo que porque París cubra algunas noches vaya a venir más gente de la que ya huye de la guerra en Sudán del Sur, de la represión talibán o de la inestabilidad en Irán", afirmó.

En Lyon, un parque con 300 inmigrantes

Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán, asegura Macron Leer más

París no es la única ciudad que enfrenta este reto. Lyon, la tercera urbe máspoblada del país, cuenta con un parque donde, desde hace más de un año, malviven unos 300 migrantes, muchos de ellos menores no acompañados procedentes de Mali, Guinea-Conakry o Costa de Marfil.

Decenas de tiendas de campaña ocupan de manera permanente el Jardin des Chartreux, un enclave que se ha convertido en arma electoral arrojadiza para el candidato conservador, Jean-Michel Aulas, contra el alcalde saliente y aspirante a la reelección, el ecologista Grégory Doucet.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!