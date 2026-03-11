Hannah Montana regresa: Disney revela el primer adelanto del especial de la serie

El adelanto muestra aMiley Cyrus nuevamente en la piel de la estrella pop que marcó a toda una generación, Hannah Montana

Dos décadas después de conquistar a millones de adolescentes con una doble vida secreta, Miley Cyrus vuelve a la piel del personaje que le dio la fama. Disney desató la nostalgia entre los fans al publicar el primer adelanto del especial por el aniversario número 20 de Hannah Montana.

El regreso de una estrella pop juvenil

Con una duración de 15 segundos, el adelanto muestra a la artista con la icónica peluca rubia, recorriendo los sets originales de la popular serie con varios atuendos que definieron la estética del personaje.

El adelanto también revela algunos espacios emblemáticos de la producción audiovisual, como la habitación de Miley Stewart, el armario lleno de trajes brillantes de Hannah y la sala de la casa de la familia Stewart ubicada en Malibú, lugares que marcaron la memoria televisiva de la generación de los años 2000.

Un homenaje a la serie que marcó una época

Estrenada en 2006 por Disney Channel, la serie cuenta la historia de Miley Stewart, una adolescente aparentemente normal que llevaba una vida secreta como la famosa cantante pop Hannah Montana.

La producción se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos juveniles de la década y fue el punto de partida para la carrera internacional de Cyrus, quien posteriormente consolidó su trayectoria musical con múltiples discos y premios.

Un especial nostálgico

El especial titulado The Hannah Montana 20th Anniversary Special se estrenará el 24 de marzo de 2026 a Disney+ y tendrá un formato híbrido que combinará entrevistas, presentaciones musicales y material inédito de la producción original. Una de las novedades del especial es que se filmará con público en vivo, con la finalidad de capturar la reacción de los fanáticos de la estrella pop.

Según el adelanto publicado por la plataforma de streaming, el programa incluirá un recorrido por los sets más recordados de la serie y momentos detrás de cámaras que permitirán a los fans de la recordada producción juvenil redescubrir cómo se construyó este fenómeno televisivo.

El programa también contará con la participación de figuras cercanas a la artista, entre ellas su padre, Billy Ray Cyrus, quien interpretó al padre de Miley en la serie original. En el avance también aparece la podcaster estadounidense Alex Cooper, conductora del popular programa Call Her Daddy, quien entrevistará a la cantante para recordar anécdotas del rodaje, recuerdos del elenco y el impacto cultural de la serie.

Las canciones que definieron a una generación

El especial también incluirá un segmento musical en el que la cantante interpretará algunos de los temas más recordados del programa, como The Best of Both Worlds, Nobody’s Perfect y The Climb, canciones que marcaron la cultura pop juvenil de los 2000.

Además, Cyrus confirmó que regrabó el tema This Is Life para este aniversario, un gesto con el que busca agradecer a los fans que la acompañaron desde sus primeros pasos en la televisión.

Un fenómeno que sigue vivo

A pesar del paso del tiempo, el impacto de Hannah Montana continúa siendo evidente en la cultura pop y en las generaciones que crecieron con la serie. Miley Cyrus lo reconoció recientemente al referirse al proyecto. La cantante aseguró que el personaje siempre será parte de su historia y que este aniversario es una forma de celebrar la conexión que aún mantiene con los fans que la han seguido durante veinte años.

