Miley Cyrus: “Estoy orgullosa de haber sido Hannah Montana”

Miley Cyrus ha sido nombrada Leyenda Disney, un reconocimiento que la convierte en la artista más joven en recibir este prestigioso galardón. Durante el evento D23, celebrado en Anaheim, California, la actriz y cantante de 31 años no pudo contener la emoción al recordar el personaje que marcó su vida y la catapultó a la fama: Hannah Montana.

En esta ocasión, además de anunciar nuevos proyectos como las películas "Lilo y Stitch" y "Toy Story 5", se reservó un espacio especial para honrar a aquellas figuras que han dejado una huella imborrable en la historia de la compañía.

La cantante country Lainey Wilson fue la encargada de presentar a Miley Cyrus, interpretando una versión de "The Best of Both Worlds", la icónica canción de Hannah Montana que marcó la carrera de Cyrus.

El 2024 ha sido un año destacado para Miley Cyrus. En febrero, la cantante se llevó a casa sus primeros Grammy gracias a su éxito "Flowers", que ganó en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista.

🎶@LaineyWilson brings us the Best of Both Worlds! pic.twitter.com/DpqaTQZoPj — Disney D23 (@DisneyD23) August 12, 2024

Un discurso de Miley Cyrus que salió desde el corazón



Visiblemente emocionada, Miley Cyrus subió al escenario y compartió un discurso que conmovió a los presentes. "Voy a dejar que todos se enteren de un pequeño secreto de las leyendas de Disney. Yo soy la que te dice lo que no se supone que debes saber. Y lo que quiero decir es que las leyendas también tienen miedo. Yo tengo miedo ahora mismo, pero la diferencia es que lo hacemos de todos modos, y todos ustedes pueden hacerlo todos los días. Es una leyenda tener miedo y hacerlo de todos modos. No existe el fracaso cuando lo intentas", expresó la artista.

Cyrus continuó su discurso con una mención especial a Hannah Montana, el personaje que la llevó al estrellato y que sigue siendo una parte fundamental de su vida.

Miley Cyrus becomes the youngest Disney legend in history and her acceptance speech has me bawling 😭 pic.twitter.com/SwCUB7v5Cy — Miley Nation (@MileyNation13) August 12, 2024

Disney convirtió en Leyendas a Harrison Ford, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus y John Williams DISNEY

"Estoy orgullosa de haber sido Hannah Montana. Este premio está dedicado a ella y a todos sus increíbles y leales fans, además de a todos los que han hecho realidad mi sueño. Para referirnos a la propia leyenda, 'This is the life'", declaró.

El legado de Hannah Montana



Miley Cyrus comenzó su carrera en Disney Channel en 2006, interpretando a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como la estrella del pop Hannah Montana. La serie fue un éxito rotundo, atrayendo a millones de espectadores y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Con el tiempo, la serie derivó en una película, una gira mundial y un documental que capturó la esencia de esta etapa tan significativa en la vida de Cyrus.

A lo largo de los años, Miley ha expresado su gratitud hacia Hannah Montana, recordando con cariño al personaje que le dio su primera gran oportunidad. Incluso en 2019, la cantante volvió a hacerse el corte de pelo característico de Hannah, como un guiño a su pasado.

¿Qué es una Leyenda Disney?

El título de Leyenda Disney es uno de los mayores honores que puede recibir una figura del entretenimiento. Entre los homenajeados de este año, junto a Miley Cyrus, se encuentran personalidades como Harrison Ford, Jamie Lee Curtis y Angela Bassett, todos ellos reconocidos por sus extraordinarias contribuciones a la historia de Disney.

El premio fue creado en 1987 y desde entonces se ha entregado a un selecto grupo de personas, como actores, directores, animadores, compositores, e incluso ejecutivos de la empresa. Ser nombrado Leyenda Disney es el mayor honor que Disney concede a aquellos cuyo talento y logros han dejado una marca perdurable en la compañía y en la cultura popular.

