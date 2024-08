'Party in the U.S.A' de Miley Cyrus cumple 15 años: Un himno que ella odia

Miley Cyrus tenía 17 años cuando grabó 'Party in the U.S.A'.

Una chica que llega a Los Ángeles, rodeada de famosos, y presencia lo que llama una ‘fiesta’ en América, es un resumen poco común para explicar la letra de 'Party in the U.S.A'.

La canción más famosa de Miley Cyrus (sí, ya sabemos que se te vienen muchas más a la cabeza) cumple hoy 15 años de su estreno. Fue un 4 de agosto de 2009 cuando, a sus 17 años, la estrella del conglomerado Disney publicó un tema que solo estaba destinado para completar un álbum corto, pero que hoy es histórica. Son más de mil millones de reproducciones las que ha conseguido en Spotify, pero más allá de esta cifra, relativamente nueva, importa lo que ha significado para la estrella pop.

Tras cámara de 'Party in the U.S.A'. Este video fue grabado en un autocinema. Archivo

La canción se convirtió en un himno no oficial de Estados Unidos. Desde entonces, cada 4 de julio repunta en ventas por el Día de la Independencia, o como en las elecciones de 2020, al ganar Joe Biden, que sonó por todos lados. En 2011 ocurrió algo similar tras la muerte de Osama Bin Laden. Miley, en aquella ocasión, lamentó que su canción fuera vinculada con un terrorista.

Pese al impacto del tema, que llegó a ocupar el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en el sexto sencillo digital más vendido de 2009 (con más de 5 millones de copias), no es un tema con el que Miley se sintiera muy conectada.

El tema producido por Hollywood Records, la disquera de Disney y filial de Universal Music, marcó un antes y después para la artista. Para ese entonces, era un fenómeno en ventas y estaba por estrenar su propia película bajo la serie de televisión que la catapultó a la fama mundial, Hannah Montana.

Ahora Miley tiene 32 años, y de esa etapa adolescente pero de arduo trabajo renegó, reflexionó y se quedó con solo lo positivo. Por eso, siempre sincera, admitió un tiempo atrás que no era su favorita de su discografía. Por esa razón, dejó de cantarla por varios años. Entre el 2009 y 2014 la incluyó en sus giras mundiales.

“No puedo decir que no aprecio 'Party in the U.S.A'. Me dio todo lo que tengo, no podría eliminarla”, explicó a V Magazine en 2019. A lo que añadió: “No tengo intención de revisitar el sonido de la canción. No es quién soy, no es el lugar en que quiero cantar y no es la forma en que quiero que suene mi voz". La canción ha vuelto a sonar en su voz, pero solo en presentaciones esporádicas hasta el 2022, cuando la sumó a su disco en vivo 'Attention: Miley Live'.

Miley hizo las paces con 'Party in the U.S.A'

Hoy el tema no le desagrada. Por varios años, la artista más grande de la manufactura Disney luchó por no ver su carrera reducida a una canción que ella no eligió ni escribió. Con la adultez, y un Grammy por 'Flowers' en febrero de 2024, abraza cada victoria que la convirtió en la cantante que es hoy.

Pero en 2009, cuando le llegó la canción a sus manos, lo que menos le interesaba era el impacto de este tema. Igual, todo lo que tocaba era oro. Su mayor preocupación era la grabación del filme Hannah Montana, con un horario de trabajo infantil de seis horas. Por lo que era difícil manejar todas sus ocupaciones, incluyendo tener a tiempo su primer EP, con su nombre propio. Era un proyecto que venía con la mercadotecnia de la mano, promocionar una serie de productos incluyendo una línea de ropa.

'The Time of Our Lives' es el nombre de este trabajo, que contó con varios productores. Y en esa búsqueda de canciones llegó una que fue modificada para su imagen y semejanza.

Jessy J interpretó la canción con la letra original en uno de sus conciertos.

Jessy J creó 'Party in the U.S.A' para arrancar su carrera

Jessica Cornish, más conocida como Jessy J, era una novel artista inglesa que buscaba despuntar en Estados Unidos. Su talento le estaba haciendo trabajar con grandes de la industria como Dr. Luke y Claude Kelly, con quien escribió esta canción para su primer proyecto. Finalmente, la canción no la convenció a ella, la sintió muy débil para lo que quería comunicar.

'Party in the U.S.A' contaba cómo ella se sentía extraña al mudarse de Londres a Los Ángeles, California, donde todos son famosos y buscaba también el estrellato. En ese mismo momento, con Miley en la ciudad de Savannah, Georgia, filmando su largometraje, llegó la propuesta de dársela. El equipo de Claude Kelly y Dr. Luke se mudaron un par de semanas a la pequeña ciudad para grabar la canción en un improvisado estudio, el único de la ciudad. Ese era el sitio en donde la famosa chef y autora Paula Deen grababa sus audiolibros.

“La canción original de Jessie cuenta su mudanza. Miley lo vio como una transferencia de esta chica que creció en el mundo del espectáculo. Así que lo modificamos para que tuviera sentido, y ella realmente se identificó con esa historia que tiene que ver con la chica que encaja cuando es solo una chica de campo que quiere usar sus botas de vaquero y ser ruidosa, loca y con los pies en la tierra”, recordó Claude Kelly para el portal The Tennessean en junio de 2018.

Pese a esto, nunca estuvo del todo convencida. Miley hizo sus tomas de voz con entusiasmo, pero desde siempre marcó distancia con su sonido y estilo. "Honestamente, escogí 'Party in the U.S.A' porque necesitaba algo que fuese con mi línea de ropa. No la escribí y no esperé que fuese tan popular, originalmente", dijo en una entrevista, según Us Weekly en 2009. "Fue algo que necesitaba hacer, necesitaba canciones y salió bien", agregó.

Además, por la letra que incluye al cantante Jay-Z, se le preguntó a Miley Cyrus si es que era fanática del artista, a lo que respondió: "Nunca escuché una canción de Jay-Z, no escucho música pop. 'Party in the U.S.A' no es mi estilo de música".

Ahora, con 15 años, la canción con más récords de Miley Cyrus, es un claro ejemplo de que el tema que te hace pasar más vergüenza también te puede dar mucha felicidad.