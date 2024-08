Britney Spears, su biografía se llevará a la gran pantalla

Aunque Britney Spears se ha tomado unas vacaciones de las redes sociales y se sabe poco de su vida privada tras su divorcio, es ahora su legado el que será contado.

Luego de una larga batalla de negociaciones ya hay un estudio ganador para llevar la vida de la diva a la gran pantalla.Universal Pictures es el triunfador de los derechos del bestseller del New York Times de Britney Spears, The Woman in Me. Este libro ahora será un proyecto que el cineasta del musical Wicked, Jon M. Chu , estará a cargo de desarrollar y dirigir.

Ser Britney Spears podría ser papel muy codiciado para cualquier actriz, consagrada o principiante. ¿Pero quién se le mediará para llevar en sus hombros la historia de la artista multiplatino que cae en desgracia y luego resurge?

Jon M. Chu tiene en su historial un gran acercamiento con la música. Dirigió Justin Bieber: Never Say Never, Step Up 2: The Streets y In the Heights.

Los récords del libro

Britney Spears, The Woman in Me vendió más de 2,5 millones de copias en Estados Unidos en los formatos de tapa dura, libro electrónico y audiolibro.

En todo el mundo, hay más de 3 millones de copias impresas. Fue publicado por Gallery Books el 24 de octubre de 2023. Se desconoce la fecha en la que inicie la producción de esta cinta que destapará nuevamente el fanatismo por la estrella pop.

